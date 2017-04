Facções rivais trocam tiros na Zona Sul e Rocam prende quadrilha

Cinco homens foram presos pela Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), na noite desse domingo (23), após um tiroteio entre traficantes no beco Mossoró, bairro São Francisco, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com policiais militares da Rocam, a guarnição recebeu uma denúncia via WhatsApp informando que no beco Mossoró estava acontecendo um tiroteio. A equipe foi até ao local e conseguiu prender o foragido da justiça Mateus Ícaro Menezes Lobato, 19, Lucas da Silva Costa, 18, Diego Silva da Costa, 27, Luan Silva da Costa, 22, Luiz Gonzaga Pinheiro da Costa, 57 e Mateus Ícaro Menezes Lobato, 19, que estavam escondidos em uma casa.

Na residência onde eles estavam foram apreendidos dois revólveres calibre 38 com nove munições deflagradas e uma intacta, além de um simulacro de arma de fogo, um colete balístico, duas mascaras de palhaço, uma balaclava, uma armação de arma caseira e uma munição intacta calibre 28.

Conforme informações da Rocam, os suspeitos teriam trocado tiros com outros traficantes da área. O motivo seria a disputa por pontos de venda de drogas.

O quinteto foi levado para o 1° Distrito Integrado da Polícia (DIP), onde foram realizados os procedimentos legais.

Mara Magalhães

EM TEMPO