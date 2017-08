Facção criminosa deixa recado após matar homem com tiro na cabeça

O crime tem características de acerto de contas entre facções criminosas rivais – Divulgação

Um homem, até o momento não identificado, de aproximadamente 25 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça, no ramal do 21, bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste. Os atiradores deixaram um recado ao lado do corpo dizendo: “PCC é sal”, citando a facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC). A expressão “sal” significa morte, segundo informações da polícia.

Conforme policiais civis da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), o homem foi assassinado por volta das 21h de sábado (5) e encontrado morto na manhã de domingo (6). Ele foi localizado por moradores da área que passavam pelo terreno baldio. Ainda segundo os policiais, o crime possui características de acerto de contas entre facções criminosas rivais.

Leia também:Após funk relacionado à FDN, PCC proíbe presença de Mr. Catra em São Paulo

Consta no registro do Instituto Médico Legal (IML) que o homem trajava short jeans. Ele tem várias tatuagens pelo corpo. No braço direito, ele tem tatuado o nome Isabely. No ombro ele possui a inscrição Edson, além de ter um sol na perna direita e “Jesus” no braço esquerdo. Até a publicação desta matéria, a vítima ainda não havia sido identificada por familiares.

Ana Sena

EM TEMPO

Leia mais:

Sérgio Fontes considera contraditório ordem do ataque do PCC em Manaus

Ataque atribuído ao PCC mata quatro brasileiros no Paraguai

‘FDN está quebrada’, diz secretário de segurança Sérgio Fontes