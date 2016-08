Faca que cortou carne de churrasco foi a mesma usada para matar adolescente, diz ‘amigo’ assassino

Carlos Eduardo Benício de Brito, 18, foi apresentado na manhã desta sexta-feira (26) na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), por envolvimento na morte do adolescente Rodrigo de Souza Braga, 16, ocorrido no dia 16 de julho deste ano, na localidade conhecida como ‘Ilha de Marapatá’, no bairro Vila Buriti, Zona Sul de Manaus.

O suspeito foi preso nessa quinta-feira (25), por volta das 11h, na residência dele, localizada na rua Brasília, bairro Morro da Liberdade, também na Zona Sul da cidade, em cumprimento a mandado de prisão, expedido no dia 19 de agosto deste ano, pela juíza Mirza Telma de Oliveira da 1ª Vara do Tribunal do Júri.

De acordo com o delegado Ivo Martins, titular da DEHS, Carlos e Rodrigo eram amigos de infância. A motivação do crime teria sido ciúmes, já que a vítima teria mexido com a namorada de um adolescente de 17 anos, que também era amigo de Carlos Eduardo.

Segundo Ivo Martins, o adolescente não teria gostado da atitude de Rodrigo e por conta disso teria armado o homicídio da vítima juntamente com Carlos Eduardo e outros dois homens, identificados como Manoel de Oliveira Santana, 39, conhecido como ‘Berê’ e Lucas Lima de Oliveira, 21, que seguem foragidos.

A vítima estava com os suspeitos em um churrasco na casa de Berê, eles aproveitaram a ocasião e torturam o rapaz. Em seguida, os suspeitos o levaram em um taxi de placa não informada para uma área na Ilha de Marapatá, onde mataram o rapaz com golpes de faca.

Durante a apresentação, Carlos falou friamente que faca que foi usada no crime também foi usada para cortar a carne para o churrasco, quando voltaram do local onde mataram Rodrigo.

Carlos Eduardo foi indiciado por homicídio qualificado. Após os procedimentos será levado para a Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no centro da capital.

