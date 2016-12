Fabrício Lima abre o jogo e fala sobre planos para o esporte em 2017

PÓDIO – Está previsto para o ano que vem uma redução no orçamento da Sejel de R$ 39 para R$ 25 milhões. O que fazer para tentar minimizar os impactos desse corte?

Fabrício Lima – Entendo que essa medida do governador é uma adaptação do Estado em relação à realidade da crise que o país vem passando e cabe a nós criar condições para que possamos desenvolver um trabalho sem prejudicar as metas. Desta forma, vamos “abrir” o leque na questão de investimentos, conversando com o governo federal, com as empresas privadas e, principalmente, arrecadando para o Feel (Fundo Estadual de Esporte e Lazer). Assim, acredito que vamos concretizar os projetos e aparar todas as dificuldades. Minha convicção diária é que administrar é um dom e deve ser de sucesso tanto nos momentos críticos, quanto nos favoráveis.

PÓDIO – Quais serão as principais áreas afetadas com essa redução?

FL – Prefiro não trabalhar com área afetadas. Nossa projeção é de desafio, vamos estar atentos aos projetos que já desenvolvemos nos Centros da Família, na Vila Olímpica, nas comunidades, nas federações, com as escolinhas, eventos, entre outros, e continuar com eles. Ao invés de parar, queremos aprimorar os programas e, para isso, muitas vezes, é necessário criatividade. Para ser mais claro quanto a nossa missão de não dar “passos para trás”, continuamos com as projeções de construções e reformas de locais.

PÓDIO – Já foi feito algum tipo de estudo sobre os impactos e o quanto isso afetará a secretaria?

FL – Sim, nosso financeiro está alinhado a todo momento comigo e nosso esforço é de não afetar nossos programas, projetos, eventos, estruturas físicas e apoios aos atletas. O que vamos fazer é economizar em questões possíveis do administrativo.

PÓDIO – O que fazer para aumentar a arrecadação? Você já fechou algum tipo de parceria? O que pretende fazer?

FL – Estou muito concentrado em parcerias com o governo federal, por meio do Ministério do Esporte e no Feel. Este ano, por exemplo, conseguimos conquistar muitas coisas boas através do apoio do Ministério, como a piscina olímpica e parcerias para eventos, e de quebra também selamos um relacionamento de muita confiança com o ministro e com o secretário de Alto Rendimento. O Feel é outro que nos possibilitou muita coisa este ano e que com o seu amadurecimento deve render uma boa arrecadação ao Estado em 2017.

O faturamento deste fundo é extraído por meio das porcentagens dos lucros de jogos dos clubes de fora em Manaus, dos aluguéis dos espaços da Arena da Amazônia e demais localidades, como a Arena Amadeu Teixeira, e com a rentabilidade conseguimos diminuir os custos para o Tesouro, desde a manutenção da Arena da Amazônia até passagens aéreas. Por isso, para aumentar a arrecadação, vamos correr atrás dos jogos do Brasileirão e outras competições nacionais e até mesmo internacionais capazes de gerar lucro por meio dos nossos espaços. Isso não se resume a jogos de futebol, mas também a eventos de empresas privadas, de arte marcais, de outros esportes.

PÓDIO – Ano que vem tem previsto a inauguração do ginásio de tênis de mesa, da piscina olímpica… Esse corte no orçamento afeta o que você já havia planejado para 2017?

FL – Não, não será afetado. Pelo contrário. O processo do tênis de mesa já iniciou, o da piscina olímpica já está a todo gás e agora nos preparamos para realizar o projeto básico do espaço para o levantamento de peso olímpico, modalidade esta que deve ser beneficiada com materiais das Olimpíadas Rio 2016, por meio de um convênio que estamos firmando com o Ministério do Esporte. Esperamos também revitalizar em 2017 a Vila Olímpica, com a ideia também de envolver os hotéis. Não vamos parar e nem é esse o nosso objetivo.

PÓDIO – Com esse cenário, a hipótese que já havia sido descartada por você e pelo governador de privatizar a Arena da Amazônia pode voltar a ser discutida?

FL – Não. Já conversei muito com o governador José Melo este ano e, assim como eu, ele pôde constatar que a Arena da Amazônia é um meio que pode gerar lucro para o Estado e não somente despesas. Privatizar, na minha opinião, não é um bom negócio e falo isso pois temos experiências dentro do nosso país que não deram certo. Não é uma missão fácil “alimentar” eventos na Arena, mas não é algo impossível. É preciso ter força de vontade, saber negociar e estar sempre à frente. Este ano, provamos que a privatização não é o caminho e em 2017 não vamos medir esforços para continuar com este legado.

PÓDIO – Ano que vem a CBF promete impor regras em relação à venda de mando de campo. Você acha que isso pode prejudicar as negociações de trazer jogos de Série A para Manaus?

FL – Não encaro desta maneira, creio que tudo é uma questão de negociação e a nossa missão será trabalhar com a antecipação, já que a regra vale apenas para as últimas cinco rodadas do Campeonato Brasileiro das Séries A e B.

PÓDIO – Em 2017, o Campeonato Amazonense acontece no primeiro semestre, em março. Neste ano não houve o tradicional repasse de verbas para os clubes, prática comum em edições anteriores. E, para o ano que vem, essa ajuda aos clubes também está descartada?

FL – Este ano, apoiamos o Campeonato Amazonense de Juniores, Juvenil, Infantil e Principal. Não cobramos o aluguel dos espaços (estádios), realizamos as premiações, oferecemos suporte aos clubes, segurança, ambulância e para ano que vem esperamos aprimorar ainda mais esta parceria. Vale ressaltar que esta ajuda foi toda por meio do Feel. Para 2017, vamos sentar com os representantes dos times e verificar as demandas. Nosso objetivo é viabilizar situações capazes de colaborar com o crescimento do futebol local.

PÓDIO – Em 2017 uma nova gestão municipal possivelmente assume a Semjel, órgão pelo qual você já passou. Como, de repente, trabalhar em parceria com o município para realizar grandes eventos em Manaus?

FL – Sempre estou aberto às parcerias. Respeito a atual administração municipal e quem ficar ou vier para a Semjel, tem a Secretaria de Estado de Esporte de portas abertas. Eu não trabalho em benefício político, faço gestão e, assim, independentemente de quem está no cargo, minha missão será sempre de somar. Desta maneira, entendo eu, posso beneficiar os atletas, repartir custos, gerar lucro e servir da melhor maneira.

PÓDIO – Qual avaliação você faz deste seu primeiro ano à frente da Sejel?

FL – Penso em duas palavras logo de cara quando faço uma rápida avaliação deste ano à frente da Sejel: desafio e satisfação. Por ser um ano de crise, encarei vários desafios com muita tranquilidade e consegui obter satisfação. Não posso chegar aqui e dizer que não tenho o que melhorar frente a Sejel, pelo contrário. Mas o amadurecimento no cargo, a experiência e a vontade de realizar, vão fazer de 2017 um ano de ainda mais vitórias.

Este ano, por exemplo, muitos duvidaram que eu poderia movimentar a arena. Saí da zona de conforto e mostrei que nosso estádio pode ser multiuso e conquistamos vários eventos que geraram receita. Iniciamos um trabalho na Vila Olímpica, de investir em sua estrutura e os frutos já começaram a ser colhidos. Inauguramos o Centro de Ginástica Bianca Maia Mendonça e para 2017 está prevista a entrega da piscina olímpica, a reforma da quadra de tênis de mesa, o espaço do levantamento de peso, o hotel da Vila, a reforma da academia e outros projetos. Enfim, são conquistas que estou levando de 2016 para aprimorar em 2017.

André Tobias

Jornal EM TEMPO