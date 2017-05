Fábrica promove cinco shows para mexer com a emoção de Manaus

Até o final do mês de agosto, Manaus vai receber cinco grandes shows assinados pela Fábrica de Eventos, que prometem agradar a gregos e troianos. Forró, sertanejo, pagode, música eletrônica e MPB, vai ser um mix de emoção.

A primeira festa, que vai mexer com as sensações do público, é a “Black Party”, no dia 10 de junho. Prevista para começar às 21h, no espaço Podium da Arena da Amazônia, o evento vai receber a DJ Larissa Lahw, a banda Aviões do Forró – capitaneada agora apenas pelo cantor Xand – e a dupla sertaneja Henrique & Juliano.

“Acompanhei nas redes sociais toda essa transição do grupo e, em nenhum momento, eu pensei que o sucesso do Aviões acabaria. O Xand domina o palco muito bem e não deixará por menos essa sua nova fase. Ele se preparou para esse voo”, assegura a fã da banda nordestina, Rayanni Andrade, 26.

E, na véspera do feriado, no dia 14 de junho, a Fábrica homenageia as três décadas de sucesso do grupo Ases do Pagode. A festa que celebra a carreira da banda amazonense será realizada no Cassino de Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica de Manaus (Cassam) e vai contar com participações especiais de artistas que passaram pelo grupo ao logo da história, como os cantores Joubert e Júnior Rodrigues.

Para celebrar os 30 anos do Ases, há ingressos de pista e mesas à venda. Além do anfitrião, a festa terá Uendel Pinheiro, D’Samba e o projeto “Elas cantam samba” como atrações.

No dia 13 de agosto, a partir das 14h, no espaço Podium da Arena da Amazônia, vai acontecer a segunda edição da “Happy Holi Evolution: o maior festival de música e cores do mundo”. Lá, estarão reunidos DJs renomados – da Europa e do Brasil – para animar o público. Na festa, em determinado tempo, acontece os “colorblasts”, quando todos lançam ao alto o pó colorido, enchendo o ambiente de cor e magia, criando um momento único e memorável no festival de música.

“Participar dessa festa é uma grande diversão. Gosto da interação com os DJs e ainda tenho a possibilidade de fazer novas amizades diante das dinâmicas que acontecem durante o evento, usando as tintas em pó. Além disso, o som me contagia e me faz ‘viajar’ com as batidas eletrônicas”, disse o assistente administrativo Lucas Oliveira, de 20 anos.

Dias depois, é a vez do trio Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo. O “Grande Encontro” acontece em Manaus, no dia 18 de agosto, na plenária do Studio 5. A junção dos três mantém viva a tradição de raízes culturais do Brasil ao mesclar, no repertório, clássicos da Música Popular Brasileira (MPB), música nordestina e sucessos da carreira de cada um deles.

"Só de imaginar que teremos esse show aqui em Manaus, a expectativa já é grande. São três grandes nomes da MPB, com carreira sólida, consolidada, grandes sucessos e, para mim, vai ter um gostinho mais que especial, afinal, sou nordestina também", falou a professora Nelzilane Araújo, de 33 anos. "Um é pouco, dois é bom e três é um verdadeiro 'grande encontro', completou.

completou.

Já no dia 20 de agosto, o “Pretinho do Poder” volta a Manaus. Thiaguinho vem presentear os fãs com a turnê “A tardezinha”, na qual canta clássicos do samba e do pagode. O evento foi idealizado pelo próprio cantor e é realizado ao ar livre em um clima totalmente descontraído.

O projeto virou um dos álbuns da carreira de Thiaguinho e reúne canções como “Deixa Acontecer”, “Brilho de Cristal” e “Toda Noite”. Sucessos como “Domingo”, de Alexandre Pires, e “Flor de Lis”, de Djavan, e “Papel Machê”, de João Bosco, também estão no produto.

Os ingressos que dão acesso aos eventos da Fábrica podem ser adquiridos no estande da empresa, no Amazonas Shopping e nos pontos de venda divulgados no Instagram – @fabricadeeventos.

EM TEMPO distribui CD

A edição do próximo domingo, 4 de junho, do jornal Amazonas EM TEMPO, contará com um material especial para os fãs dos artistas – Aviões do Forró, Henrique & Juliano e a DJ Larissa Lahw – que vão se apresentar na “Black Party”.

Por meio de uma parceria com a Fábrica de Eventos, os leitores dominicais ganharão um CD gratuito com uma seleção de faixas dos artistas que se apresentarão no evento, a ser realizado no dia 10 de junho, no espaço Podium da Arena da Amazônia, a partir das 21h.

De acordo com a gerente de marketing do jornal, Íris Costa, a iniciativa tem por objetivo proporcionar um conteúdo diversificado e voltado ao entretenimento daqueles que adquirirem a edição especial.

“A ideia é criar um conteúdo que traga diversão ao leitor e gerar satisfação ao público que nos acompanha e gosta das atrações do festival. Essa é uma ação que irá movimentar todos os veículos do Grupo Raman Neves de Comunicação”, explica.

O leitor pagará o valor tradicional da edição dominical, apenas R$ 2, sem custos adicionais. “Vida de Balada”, “5KM”, “No Comando” e “Olhos Coloridos” são algumas músicas do álbum.

