Fábrica de isopor é assaltada por quarteto disfarçado de prestadores de serviços

A fábrica de isopor Knauf Isopor da Amazônia Ltda, localizada na Rua Rio Jaguarão, Vila Buriti, no Distrito Industrial II, foi assaltada, por volta de 12h15 deste domingo (26). A ação foi feita em cinco minutos por quatro homens, ainda não identificados e disfarçados. Eles usavam a mesma farda de uma empresa que presta serviço ao local. Ninguém foi feito refém ou ferido.

Segundo policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a fuga ocorreu em um carro modelo Corsa Wind, de cor branca e placa não identificada. Os indivíduos efetuaram três disparos para intimidar as vítimas. A polícia chegou ao local logo após o fato, mas os suspeitos já haviam fugido. Foram levados mais de R$ 200,00 em espécie e celulares, joias e pertences pessoais de funcionários e diretores da fábrica.

“Nos informaram que alguém muito próximo pode ter facilitado a ação deles, pois estavam com fardamento de uma empresa que possui ligação semanal com a fábrica. Chegamos cinco minutos após a ação dos suspeitos. Fizemos buscas intensas, mas o local estava pacato no início da tarde e ninguém viu o escoamento do bando. Infelizmente, não conseguimos apreende-los”, disse um policial da área, que para não atrapalhar as novas buscas não quis ser identificado.

Uma guarnição da 7ª Cicom realizou buscas e algumas abordagens pelas adjacências da Vila Buriti, mas ninguém foi preso. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), localizada no bairro da Alvorada, Zona Centro-Oeste da capital amazonense.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO