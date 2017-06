Fábrica de Eventos lança cartão de descontos com vantagens para clientes

O cartão oferecerá 10% de descontos nas compras de ingressos para os shows da Fábrica

Em mais uma inovação, a Fábrica de Eventos, em parceria com o Avancard, criou o cartão de descontos e vantagens “Vip Card”. Com ele, além de descontos em estabelecimentos parceiros, o cliente ganhará descontos de 10% na compra de ingressos para shows promovidos pela Fábrica, entre outras vantagens.

A proprietária da Fábrica de Eventos, empresária Bete Dezembro, explica que além dos descontos de 10% nos ingressos, os clientes poderão ter inúmeras vantagens como: fazer pedido de casamento no palco, agendar mensagem de amor nos telões e, até concorrer a sorteios para conhecer os artistas nos camarins.

Bete contou ainda, que a Fábrica está fechando parceria com outras empresas onde os clientes poderão ganhar descontos nas compras utilizando o “Vip Card”. Até o momento, já são parceiros: Rede de postos Atem, Apa Móveis e Bar Chopp Brama.

Para adquirir o cartão, basta comparecer no dia 2 de julho, no Stand da Fábrica no Amazonas Shopping, e preencher um formulário com nome, RG CPF e e-mail, além de pagar a quantia de R$ 9, referente a confecção e impressão do cartão. Não será feita consulta no SPC ou Serasa. O cartão tem validade de 5 anos. A taxa de manutenção mensal é deR$ 9,99.

Após adquirir o cartão, o cliente que pretender fazer declarações ou pedidos durante os shows terá que entrar em contato com a Central de atendimento da Fábrica de Eventos para fazer o agendamento. Além disso, quem comprar 9 ingressos para shows utilizando o “Vip Card” ,pode adquirir o decimo ingresso gratuitamente.

Segundo Beth Dezembro, a finalidade de lançar o Vip Card deve-se a estratégia da Fábrica de Eventos de buscar a aproximação com os clientes.

“Queremos ficar mais próximos dos nossos clientes, sempre com promoções que aproximem a empresa do público. O cliente “Vip Card” terá várias vantagens e participarão de promoções exclusivas para eles”, falou a empresária.

