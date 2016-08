Fábrica de Eventos começa venda para shows que vão do sertanejo a música eletrônica

A Fábrica de Eventos, maior produtora da Região Norte já começa o segundo semestre de 2015 com um mês inteiro recheado para o público. O ‘start’ no calendário de eventos já começa em agosto com os shows mais pedidos pelo público. E já nesta segunda-feira (15) todos os eventos estarão com vendas online no www.fabricaingressos.com e os valores podem ser parcelados em até 6 vezes no cartão.

Festas que vão do pagode ao sertanejo, passando pelo forró e pela música eletrônica. O calendário de eventos tem a característica de atender a todos os públicos, com o padrão Fábrica de Eventos. A proprietária da empresa, Bete Dezembro destaca que a empresa abre a agenda de shows com o pé direito, depois de um breve período de férias.

“Vamos começar o segundo semestre aquecido e com todo gás para realizar os melhores eventos, tudo isso no ritmo da Fábrica e vamos seguir assim até o fim do ano. Vai haver novidades com relação às atrações e locais de shows, tudo pensando na satisfação do público que curte os melhores eventos da cidade”, destaca.

O segundo semestre chega também com um toque a mais na realização dos shows. Desta vez, as festas não estão concentradas num só espaço. Os locais vão desde o Sambódromo, passando pelo Studio 5, Copacabana Choperia, Shopping Sumaúma, entre outros.

O pontapé inicial será dia 1º de agosto com o show acústico do cantor Luan Santana que acontecerá no Studio 5 Convention Center. No fim de semana seguinte, dia 8 de agosto, será a vez dos sambistas e pagodeiros curtirem o “Esquenta Manaus”, no Copacabana Chopperia com Belo, Dilsinho e Ferrugem.

Abrindo a segunda quinzena, dia 15 de agosto, chega a Manaus o projeto “Garota VIP”, do cantor Wesley Safadão. Na mesma noite se apresentam ainda Harmonia do Samba e Márcia Felipe & Forró da Curtição. A festa será no sambódromo.

Quem retorna à capital amazonense, igualmente no mês de agosto, é o cantor Léo Magalhães. Sucesso de público, ele fará um show especial que irá acontecer no estacionamento do Sumaúma Park Shopping. Inovando no mercado de entretenimento, a Fábrica vai realizar um evento no maior centro de compras da zona Norte de Manaus.

E para finalizar a programação da Fábrica durante o oitavo mês do ano, chega a vez de curtir uma festa diferente. O espaço Podium da Arena da Amazônia vai receber no dia 23 de agosto um dos maior es festivais de “música e cor” do mundo, o Happy Holi, com muita música eletrônica, diversão e cores farão parte da festa.

Pensa que acabou? Este é apenas o “start” do segundo semestre de 2015 da Fábrica de Eventos, muita coisa ainda vem por aí. Preparem-se para os melhores shows da cidade.