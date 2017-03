FAB envia Hércules C-130 para dar apoio às regiões afetadas pelas chuvas no Peru

A pedido do governo do Peru, a Força Aérea Brasileira enviou uma aeronave Hércules C-130 para apoiar operações de logística nas regiões mais afetadas pelas enchentes e deslizamentos de terra causados pelas fortes chuvas que atingem o território peruano. Imagens de TV mostraram torrentes de lama descendo violentamente das zonas andinas arrasando carros, casas, animais e até pessoas.

O Hércules C-130, solicitado pelo governo peruano, é um dos aviões de transporte militar de grande capacidade mais usados no mundo. Segundo nota do Ministério das Relações Exteriores divulgada hoje (21) o governo brasileiro reitera sua solidariedade às famílias das vítimas, ao povo e ao governo do Peru, que enfrenta uma das calamidades climáticas mais graves dos últimos anos.

O país está sendo castigado há semanas por fortes chuvas com inundações e enxurradas. Pelo menos 75 pessoas já morreram desde dezembro e mais de 600.000 já foram afetadas pela tragédia.

A catástrofe castiga a maior parte da costa peruana, sobretudo a região que vai de Tumbes e Piura no norte até a capital Lima, na zona central.

As inundações se devem a chuvas inusitadas, provocas pelo fenômeno climático bautizado como “El Niño costeiro”, um aquecimento das águas marinhas do Pacífico, concentrado neste caso em frente às costas peruanas.

Além do Brasil, enviaram ajuda ao Peru outras nações sulamericanas, como Colômbia, Chile,

Equador e Paraguai.

