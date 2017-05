Fã obsessivo de Rihanna é solto pela polícia, mas diz que continuará a persegui-la

Em algum momento da carreira, as celebridades precisam conviver com seus fãs mais exaltados. Nós últimos dias, a cantora Rihanna, 29, foi alvo de um fã que busca viver com ela uma relação mais pessoal.

Salmir Feratovic, 33, é um desses fãs obcecados pela cantora barbadiana.

Na última terça (24), ele foi detido ao tentar entrar no prédio onde a cantora tem um apartamento na cobertura. Feratovic foi preso, mas solto no dia seguinte. De acordo com o site TMZ, Feratovic disse que sua última prisão não o impedirá de perseguir Rihanna.

Essa não é a primeira que ele tentar invadir o prédio. No ano passado, Feratovic tentou por duas vezes, mas foi barrado pelo porteiro. Em uma delas, ele estava armado com uma faca.

Em março deste ano, um homem -com o mesmo nome de Feratovic- postou uma declaração na rede social da cantora: “Por que ela não está comigo?”.

Folhapress