Fã ganha promoção da Nativa FM e visita ‘sequestrador do sertanejo’

Shyrlene Batista Silva foi a vencedora da promoção organizada pela rádio Nativa FM – do grupo Raman Neves de Comunicaçã0 – e, na noite desta sexta (13), conheceu o ‘sequestrador do sertanejo’, Rodrigo Marim, no camarim da Copacabana Chopperia. Foi a estreia do cantor nos palcos de Manaus.

A jovem conferiu a performance do sertanejo ‘na pista’.

A carreira de Rodrigo despontou quando utilizou uma falsa acusação para se promover profissionalmente na carreira como músico. No ‘meio sertanejo’, Rodrigo é taxado pela mulherada como ‘Bonitão’ e é confundido com ‘sequestrador’. Esse apelido ganhou muita repercussão nas redes sociais após utilizarem uma foto do sertanejo, junto com um texto que alertava mulheres sobre a possível existência de um sequestrador e estuprador nas ruas – que supostamente estaria fazendo vítimas em São Paulo (SP).

Após a repercussão da notícia, o profissional gravou um vídeo onde aparecia dizendo que “não fazia nada horrível com ninguém e esperava que as pessoas defendessem ele”. Lançado na rede, o conteúdo teve mais de 3 milhões de visualizações em apenas 1 hora. Em cima disso, o artista, junto com seu empresário musical, decidiu lançar um clipe musical intitulado “O Sequestrador”, onde toda a história falsa era retratada em forma de música.

