Fã de Pablo Escobar é preso com drogas escondidas em caixa de som

Conhecido como “Chili”, Thiago Nazaré da Silva, 22, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A prisão aconteceu na manhã desta sexta-feira (10), na casa onde Thiago morava, na rua 24, Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus, pela equipe do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com o titular do 8º DIP, Demétrius Queiroz, a equipe recebeu denúncias anônimas, de que Thiago fornecia drogas como maconha tipo skunk e ecstasy para festas da classe média, inclusive fornecia drogas para a Zona Oeste, além da que ele residia. A acusação foi confirmada pelo suspeito em depoimento.

No flagrante, foram encontradas 76 trouxinhas de maconha tipo skunk e uma porções de maconha skunk que ainda seria particionada para a venda. Todo material ilícito estava escondido em uma caixa de som.

A droga apreendida continha a foto do narcotraficante Pablo Escobar, a sigla da FDN, a sigla do Comando Vermelho e outros códigos. Aos policiais, Thiago disse usar a identidade dos produtos como marketing pessoal e ser fã do narcotraficante.

Thiago vai responder pelo crime de tráfico de drogas e será encaminhado à audiência de custódia.

EM TEMPO