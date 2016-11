Família diz que menor agredido para confessar roubo de televisão é inocente e acusa empresário de tortura

A família de um estudante de 15 anos acusa um empresário de espancar e torturar o menino e um amigo da vítima, também adolescente de 15 anos, durante duas horas em um sítio, na noite deste sábado (12), no bairro Puraquequara, Zona Leste de Manaus. Em depoimento, o adolescente relatou que foi espancado com murros e golpes de barra de ferro por aproximadamente 15 homens – que o acusam de ter roubado uma televisão do sítio. O menino chegou a ser levado à Delegacia Especializada de Apuração de Atos Infracionais (Deaai), mas foi liberado por falta de provas.

A mãe do estudante, a doméstica Simone Costa, 36, informou que o filho passou a tarde jogando bola em um campo de futebol, situado no bairro, na companhia do amigo. Quando a dupla voltava para casa, os homens que estavam em três veículos, sendo: um Corsa prata, um Gol branco e uma motocicleta, se aproximaram da dupla e o colocaram dentro dos carros. O roubo da televisão teria ocorrido na tarde de sábado.

“O meu filho foi levado para um sítio. Esses homens estavam armados e mandaram que ele e o amigo não olhassem para os rostos deles, caso contrário, seriam mortos. Agrediram com muitos murros no rosto, paulada nas costas, golpes de barra de ferro e gritavam com eles. Eles queriam que eles confessassem um crime que não cometeram. Esse empresário que teve a casa roubada é que fez isso, junto com os filhos dele”, relatou.

Ainda segundo a doméstica, há imagens de câmeras de segurança no sítio do empresário, que comprovam que os dois adolescentes não estão envolvidos no roubo. “Só porque somos humildes e não temos advogado, eles agrediram meu filho. Só depois que os meninos confessaram, porque não aguentavam mais apanhar, é que chamaram a polícia – que levou os dois para delegacia todos machucados. Mas não há provas contra o meu menino, até porque ele não roubou nada”, afirmou Simone.

De acordo com a tia do adolescente, a cozinheira Adriana Alves, 34, ao saber que o jovem foi solto, o empresário e outros agressores estão ameaçando matar toda a família. “Temos várias testemunhas que viram o meu sobrinho jogando bola na hora em que acusam dele ter roubado essa televisão. O agrediram muito e não podem ficar impunes. Fizeram parecer que ele foi espancado porque foi pego roubando, mas não é verdade. Nós queremos Justiça!”, disse.

A reportagem tentou entrar em contato com a 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que atende a área do Puraquequara, mas as ligações não foram atendidas. O delegado Daniel Vezzani, plantonista da DEAAI que atendeu a ocorrência, também foi contactado, mas não atendeu as ligações. Um audiência sobre o caso está marcada para a próxima quarta-feira (16).

Ana Sena

Jornal AGORA