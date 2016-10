“Expulsão do EI de Mossul avança mais rápido do que o esperado”, diz primeiro-ministro do Iraque

O primeiro-ministro do Iraque, Haider al-Abadi, disse nesta quinta-feira (20) que a batalha para expulsar o EI de Mossul está avançando “mais rápido do que o esperado”. Forças especiais do Iraque também anunciaram nesta quinta a retomada das mãos do Estado Islâmico (EI) a cidade de Bartella, cerca de 15 quilômetros a leste de Mossul, bastião da facção terrorista no país.

Extremistas do EI realizaram atentados com nove carros-bomba para tentar frear o avanço das autoridades sobre Bartella, disse à Associated Press o tenente-coronel Muntadhar al-Shimmari.

Uma das explosões atingiu um veículo do Exército iraquiano e, segundo afirmou em condição de anonimato um oficial, cinco soldados ficaram feridos nos ataques.

Apesar de o tenente-general Talib Shaghati ter dito na noite de quinta que Bartella tinha sido controlada, as forças iraquianas ainda encontravam forte resistência dentro da cidade pouco antes do anúncio da retomada.

A batalha de Bartella marcou a entrada definitiva das forças especiais iraquianas na batalha pela liberação de Mossul -elas é que deverão liderar a entrada na cidade, com 1,5 milhão de habitantes.

Iniciada há quatro dias, a operação de retomada deve durar semanas ou meses.

As Nações Unidas e organizações humanitárias receiam que a batalha agrave a crise humanitária na região.

Nesta quarta-feira (20), milhares de pessoas fugiram da região de Mossul, na medida em que os extremistas perderam seus territórios.

Participam cerca de 30 mil combatentes do Exército iraquiano, das forças peshmerga curdas e de milícias árabes aliadas. A coalizão liderada pelos EUA dá apoio técnico e realiza ataques aéreos.

Por Folhapress