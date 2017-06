Exposição traz corpos humanos em uma viagem real na anatomia

Imagine que o corpo humano seja a sua casa. Assim como num lar, o corpo abriga tudo o que é o necessário para viver, basta cuidar e preservar. Nesta segunda-feira (5), foi aberta a exposição “O Fantástico Corpo Humano” que volta a Manaus depois de quatro anos. São mais de 150 órgãos reais que trazem uma viagem realista na anatomia humana.

A exposição é dividida pelos sistemas esquelético, muscular, nervoso, respiratório, digestivo, cardiovascular, circulatório e reprodutivo, além de um espaço especial sobre a vida fetal e a medicina moderna.

Os corpos que compõem a mostra foram doados à ciência para fins didáticos e passaram por um processo chamado plastinação. O processo em que há a substituição de toda água e gordura do corpo por polímeros plásticos. Com isso, não há mal cheiro e nem decomposição.

Victor Monteiro, de 22 anos, é estudante de fisioterapia e um dos guias da exposição. Ele falou com o EM TEMPO sobre o sistema cardiovascular.

A exposição conta com fetos a partir de 9 semanas – Fotos e galeria: Janailton Falcão

“Esse sistema é o responsável pela irrigação do corpo com o sangue. Ele é realmente muito importante para suprir as necessidades do corpo humano”.

Suderlan Gomes é o o curador da mostra e contou que esse ano trouxe uma novidade. Um corpo com corte laminar que mostra a visão médica de exames.

“É a transmissão da imagem de uma ressonância, porém, aqui é o interno, mostrando os órgãos reais com seus devidos aspectos”.

A visitação estará aberta durante toda a semana a partir do dia 5 de junho, das 14h às 21h. Aos domingos e feriados a exposição fica aberta das 12h às 19h, em um shopping da Zona Centro-Sul, entre as avenidas Mário Ypiranga Monteiro e Umberto Calderaro.

De segunda a sexta os ingressos custam R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira). Aos sábados, domingos e feriados o preço é de R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira).

Bruna Chagas

EM TEMPO