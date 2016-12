Exposição reúne pratos e cartões natalinos na Galeria do Largo

Duas exposições com tema natalino vão ser abertas na próxima terça-feira (13), no Centro de Artes Visuais Galeria do Largo, localizado no Largo São Sebastião, Centro de Manaus, Zona Sul. Com entrada gratuita, ‘Paropsidis Poetics’ (prato poético) e ‘Cartões de Natal da Cultura’ tem a curadoria de Jair Jacqmont, e pretendem reunir visitantes de todas as idades.

De acordo com a diretora da galeria, Sandra Praia, o secretário de Cultura do Estado, Robério Braga, pediu que mais uma vez fosse organizada uma exposição com o tema de Natal. Ela ainda conta que a arte no prato surgiu de um momento especial e íntimo de sua vida.

“A ideia surgiu porque há mais ou menos 30 anos eu ganhei um prato da minha irmã quando eu engravidei, e eu tenho ele até hoje. Além disso, é no prato que servimos comida e agora estamos servindo arte. Eu lancei esse desafio para tirar os artistas da zona de conforto. Pesquisei como era prato poético em latim e assim quisemos mostrar a arte além da crise”, detalhou.

A partir de convite feito pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC), artistas profissionais e amadores fizeram pratos com material e design livre dentro da temática natalina. Entre os participantes está o artista plástico Sérgio Cardoso, que teve como inspiração acontecimentos do cotidiano.

“Fiz um prato de natal com alta significação, de situações retiradas do dia-a-dia, como a marquise secular que foi retirada de um prédio na avenida Eduardo Ribeiro. Assim como a lua cheia que também foi inspiração. Minhas obras são de natureza crítica e ao mesmo tempo poética”, destacou.

Artista Plástica Naia Arruda disse que participará também da exposição e fará uma instalação com pratos relacionados aos natais da mãe dela. Os mais representativos, principalmente os relacionados à religião, pois considera de extrema importância em sua vida as questões religiosas.

A outra exposição traz cartões natalinos enviados da SEC para autoridades no período de 17 anos, além de uma sala negra especial. “Os cartões foram feitos no período de 1999 a 2016. Podemos encontrar vários estilos, como gótico, livre, amazônico, mas ligado ao Natal. Já o salão de cor negra, tem obras pintadas em giz, por grafiteiros, cartunistas e chargistas, que vale a pena conferir de perto”, disse Jacqmont.

As exposições podem ser conferidas de terça-feira a domingo, das 19h às 21h, até 11 de janeiro de 2017.

Manoela Moura

Portal EM TEMPO