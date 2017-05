Exposição ‘O Fantástico Corpo Humano’ volta ao Manauara Shopping

O que nos faz soluçar? Por que espirramos? Qual é a função da placenta? Onde ficam os menores ossos do corpo? O que a cafeína e o refrigerante de cola fazem com a nossa bexiga? Por que arrepiamos? Muitas curiosidades sobre o funcionamento do nosso organismo poderão ser respondidas através de uma viagem completa pela anatomia humana, por meio de 12 corpos e 150 órgãos reais. Essa é a proposta da exposição “O Fantástico Corpo Humano”, que retorna a Manaus a partir do dia 05 de Junho no Manauara Shopping, um empreendimento Sonae Sierra Brasil.

“O Manauara Shopping tem diversificado cada vez mais o leque de atrações oferecidas aos seus frequentadores. Essa exposição é voltada para toda a família, já que é uma rica fonte de conhecimentos para os estudantes e entretenimento para todos”, explicou o superintendente do Manauara Shopping, Rodrigo Galo.

Mais de 20 milhões de pessoas já visitaram a exposição ao redor do mundo, que já passou pela países como Alemanha, França, Portugal, Estados Unidos, Argentina, México e atualmente viaja pelas principais capitais do Brasil.

A mostra apresenta corpos reais que passaram por um complexo processo chamado plastinação, que envolve a retirada de toda a água e gordura do corpo, sendo substituídos por polímeros plásticos coloridos. “A plastinação consiste primeiramente na dissecação dos corpos preservando órgãos e sistemas. Após isso, a peça é imersa na acetona, que tem a função de desidratar, ou seja, retirar toda a água do corpo. Após a desidratação, a peça é colocada em polímero de silicone que penetra em toda a área desidratada substituindo assim a acetona e é levada a uma câmara a vácuo”, explica Suderlan Gomes, fisioterapeuta e produtor da mostra.

Dessa forma, os corpos não possuem cheiro, não se decompõem e até retêm a maioria de suas propriedades originais. Por essa razão, são considerados perfeitos, e é possível ver características anatômicas com grandes detalhes, como por exemplo, a árvore respiratória do pulmão ou a enorme quantidade de vasos sanguíneos do corpo, assim como os músculos e os ossos.

As galerias serão divididas pelos sistemas do corpo e por cores: esquelético, muscular, nervoso, respiratório, digestivo, cardiovascular, circulatório e reprodutivo, além de mostrar a vida fetal e a medicina moderna. Ao longo da exposição, os visitantes descobrem os detalhes do funcionamento dos órgãos. Monitores da área de saúde acompanharão as visitas, usando a linguagem adequada para cada grau de escolaridade. A exposição é um mergulho tridimensional para dentro desses sistemas. “Os corpos não estão protegidos por nada. Os visitantes poderão observar todos os detalhes sem nenhuma vitrine, mas os órgãos estão todos dispostos em vitrine em razão da delicadeza e tamanho das peças. Vale lembrar que todas as peças são de corpos de verdade. Apenas os olhos são de acrílico”, diz Suderlan.

Horários

De segunda a sábado, das 14h às 21h

Domingos e feriados, das 12h às 19h

Ingressos

De segunda a sexta: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira)

Sábado, domingo e feriado: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira)

*Meia-entrada válida para estudantes, professores, doadores de sangue e maiores de 60 anos.

Promoções

Ingresso especial para grupos de 3 a 5 pessoas (é obrigatório ingressar juntos na exposição)de de segunda a sexta

• 3 pessoas: R$ 75

• 4 pessoas: R$ 100

• 5 pessoas: R$ 125

Sábado, domingo e feriado

• 3 pessoas: R$ 90

• 4 pessoas: R$ 120

• 5 pessoas: R$ 150

Projeto Escola

Valor único: R$ 20,00Venda de ingressos especiais para grupos de no mínimo 30 pessoas.

Visitas em horários diferenciados. Agende sua escola pelo email: corpohumano@lojadoshow.com.br ou pelos telefones (92) 99162-9600 / 3030-3055 / 3019-2077.

Com informações da assessoria