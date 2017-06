Exposição ‘O Fantástico Corpo Humano’ será palco de palestras sobre saúde

Exposição acontece no Manauara Shopping – fotos: Divulgação/Mário Águas

A exposição internacional “O Fantástico Corpo Humano”, que está acontecendo no Piso Castanheiras do Manauara Shopping, localizado no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, receberá ciclo de palestras sobre saúde. As palestras serão promovidas pela Prodimagem, em datas específicas, no espaço Mezanino da mostra. Para acesso às palestras as pessoas interessadas deverão adquirir ingresso convênio, que dará direito ao evento e a uma visitação pela exposição que funciona de segunda a sábado, das 14h às 21h, e aos domingos e feriados, das 13h às 20h.

Para começar a programação das palestras sob coordenação da Prodimagem, nesta terça-feira (13), a partir de 16h, a endocrinologista Ana Carolina palestrará sobre “Tireóide”. Já na próxima segunda-feira (19) acontecerão três palestras: às 14h30 e 19h, a tecnóloga especialista em Mamografia, abordará o assunto “Detecção precoce ao câncer de mama”. Já às 18h, será a vez da ginecologista e ultrassonografista Christine Rondon falar sobre “Medicina Fetal”. No dia 26 (segunda-feira), às 16h o endocrinologista Jean Jorge falará sobre “Glândulas endócrinas – o que são e para que servem”.

Ainda durante a temporada da exposição sobre o Corpo Humano a programação trará mais assuntos como “Anatomia interessante da mão” e “Anatomia interessante do ombro”, com a radiologista, especialista em músculo esquelético, doutora Adriana Oliveira, “Tabagismo”, com a doutora. Ana Carla Campelo, pneumologista, especialista em medicina do sono, “Alzheimer: Uma doença silenciosa”, com a neurologista Talisia Vianez, “Sexologia na terceira idade”, com a ginecologista e mastologista Cintia Cardoso, “Cintilografias”, com o médico nuclear, dr. Marcelo Sevilla. Ainda terá palestras sobre “Raio-x contrastados, com o tecnólogo Marcos Lívio e “Ressonância Magnética: mitos e verdades, com o especialista Henrique Pimenta.

Para acesso às palestras, o agendamento prévio deverá ser realizado na stand da Prodimagem, no hall da exposição “O Fantástico Corpo Humano”, no Manauara Shopping.

Exposição

Muitas curiosidades sobre o funcionamento do nosso organismo estão sendo respondidas através de uma viagem completa pela anatomia humana, por meio de 12 corpos e 150 órgãos reais. Essa é a proposta da exposição “O Fantástico Corpo Humano”, que já passou por 40 países e foi vista por mais de 20 milhões de pessoas, apresentando corpos reais e está surpreendendo mais uma vez o público amazonense, no Piso Castanheiras, do Manauara Shopping.

Quem ainda não teve a oportunidade de passear pelos corredores da exposição, pode aproveitar para conhecer em detalhes o corpo humano. A mostra permite aos visitantes entenderem mais sobre seus próprios corpos e ensina como cuidar da saúde e optar por estilos de vida mais saudáveis.

Serviço

Exposição “O Fantástico Corpo Humano”

Local: Manauara Shopping – PISO CASTANHEIRAS – G6

Classificação: Livre

Informações: www.fantasticocorpohumano.com.br e (92) 4141-2017

Horários: De segunda a sábado, das 14h às 21h, domingos e feriados, das 13h às 20h

Ingressos: De segunda a sexta: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira). Sábado, domingo e feriado: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira)

*Meia-entrada válida para estudantes, professores, doadores de sangue e maiores de 60 anos.

