Exposição marca o charme do Caribe

Painéis em formato de grandes tapetes serão estendidos nas áreas de embarque – nacional e internacional – do aeroporto internacional Eduardo Gomes. Neles, imagens da paradisíaca Curaçao estarão retratadas sob o olhar do fotógrafo Célio Said. A exposição inicia nesta sexta-feira (28) e segue por todo o mês de maio.

Além dos tapetões, que vêm medindo 3 metros de altura por 190 metros de comprimento, também serão distribuídas, até o final do próximo mês, 30 mil exemplares da primeira edição da revista “Curaçao Magazine”, também assinada pelo fotógrafo.

“Estive em Curaçao por duas vezes, no início deste ano. Fui fazendo as imagens seguindo um cronograma de conceitos: praias, culinária, arquitetura, cultura. Nas estadas, conheci e fotografei o que o país tem de melhor a oferecer aos visitantes e traduzi em imagens todos os seus atrativos”, explicou Said.

O fotógrafo explicou ainda que as imagens foram apresentadas ao diretor de turismo de Curaçao, Hugo Clarinda, e que, a partir daí, surgiu a ideia da concepção tanto da exposição quanto da revista. “Ele adorou e abraçou o projeto”, disse.

Para Said, Curação tem peculiaridades ímpares a serem desbravadas e os projetos que serão apresentados a partir de sexta tem como objetivo estimular a inserção da ilha no roteiro das férias dos turistas amazonenses e brasileiros.

“Quero desmistificar a ideia de que Curaçao é feita apenas de praias. Independentemente desse aspecto forte para o turismo, quero mostrar um lado que as pessoas ainda não conhecem, como uma sinagoga que tem mais de 600 anos e possui o chão todo de areia para lembrar a caminhada dos judeus. Vou apresentar uma nova Curaçao”, promete o fotógrafo.

Clarinda disse estar feliz em realizar um “arrojado projeto para a divulgação da ilha” em parceria com Said. Segundo ele, agências de turismo em Manaus têm colaborado no aumento, em mais de 200%, no fluxo de turistas brasileiros no local.

“Arrisco afirmar que a ilha de Curaçao tem muito a ver com os brasileiros, que se apaixonam por sua arquitetura no estilo holandês, exotismo, cultura e, principalmente, porque em Curaçao se sentem em casa com tanta hospitalidade”, disse o diretor de turismo da ilha, que também estará presente no coquetel de lançamento da exposição e da revista, em Manaus.

A ilha

O nome Curaçao, ao contrário do que muitos imaginam, nada tem a ver com “coração”. Significa a arte

de curar.

Ele foi dado por navegadores portugueses que se curaram do escorbuto, uma doença aguda ou crônica causada por carência de vitamina C, ao chegar na ilha, provavelmente por causa dos frutos que comeram ali.

A ilha tem mais ou menos o mesmo tamanho de Florianópolis e tem como capital a cidade de Willemstad, que está dividida em Punta e Otrobanda (que significa o outro lado). Uma ponte flutuante faz a ligação entre as duas áreas.

O idioma oficial da ilha é o papiamento, uma língua crioula de base espanhola, com antigas influências do português e modernas do holandês. Mas, por lá, fala-se também, fluentemente, o inglês, o holandês e o espanhol.

Rosianne Couto

EM TEMPO