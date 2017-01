Exposição inédita dos Beatles estreia em Manaus

Considerada pelos críticos musicais como a maior e mais bem-sucedida banda de todos os tempos, os Beatles dão o tom certo ao evento de férias “Yellow Submarine”, do Sumaúma Park Shopping (Cidade Nova), das 10h às 22h.

Dividido em duas partes, o “Yellow Submarine” é uma atração para adultos e crianças. Os fãs e admiradores da banda poderão conferir o acervo “Revolution”, de Marco Antônio Mallagoli, um dos poucos brasileiros que esteve pessoalmente com John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Além disso, ele é o presidente do fã-clube que leva o mesmo nome da mostra, desde 1979, o único da América Latina reconhecido pelo grupo e representante oficial da Apple no Brasil.

Os itens adquiridos por Mallagoli são datados desde 1963. No acervo, o público vai poder conferir fotos do colecionador com cada um dos integrantes da banda e pessoalmente autografadas. A exposição conta, também, com o Disco de Ouro da música “Hello, Goodbye”, ofertado a ele pela EMI inglesa; Disco de Platina da música “Baby It’s You”, gravação da BBC, ofertada pela Apple UK; discos autografados por George Harrison e Paul McCartney; pele da caixa da bateria de Pete Best (primeiro baterista da banda); taco original e pedaço da parede da St. Peter Church e da escola na qual John Lennon e George Harrison estudaram em Liverpool.

Relógios, fotos, botons, discos raros importados, bandejas, revistas, cards, selos e outros itens interessantes também estarão na exposição. A primeira vez que Mallagoli apresentou seu acervo ao público foi em 1984, na cidade de Ribeirão Preto (SP) e, de lá para cá, tem percorrido diversas capitais e cidades do país, despertando curiosidade e, até mesmo, comoção nos fãs.

Para os pequenos

Enquanto os pais apreciam a mostra, os pequenos podem se divertir em um grande submarino amarelo, tendo como inspiração o clássico “Yellow Submarine”. Ao entrar no submarino as crianças terão contato com um painel de controle e telas de TV, exibindo imagens do fundo do mar, além de um periscópio para visualizar tudo o que acontece na superfície.

Já na saída da sala, por meio de um escorregador, elas irão direto para um mar de bolinhas. Na sequência, vão para a Sala das Estrelas, ao som da música “Lucy in the Sky with Diamonds”. E, para finalizar, eles participam de oficinas de artesanato com a produção de Paper Toy, pintura dos Beatles em colher de pau e do Yellow Submarine em feltro. A entrada é gratuita e a classificação é de 4 a 12 anos.

Com informações da assessoria