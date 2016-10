Exposição fotográfica mostra Manaus pelas lentes de jornalistas

O shopping Manaus ViaNorte vai promover uma exposição fotográfica para homenagear Manaus pelo seu com fotos da cidade. A mostra reúne 14 imagens fotográficas de jornalistas feitas durante as reportagens realizadas no dia a dia de trabalho dos profissionais. A ‘expo’ é gratuita, começa nesta terça-feira (18), e vai até dezembro, nos horários das 10h às 22h, de segunda a sábado, e das 12h às 22h, aos domingos e feriados.

Às vésperas de completar 347 anos, a capital amazonense é um cenário permanente para registros feitos pelos profissionais da comunicação que revelam os contrastes da cidade e as mais diversas situações pela qual passam seus moradores no cotidiano. Algumas fotografias mostram os próprios jornalistas em ação com suas equipes de reportagens durante a cobertura dos eventos jornalísticos e personagens das matérias.

Muitas imagens foram feitas em invasões ou na retirada de moradores dessas áreas. Também há fotos de crianças no meio de situações de crise, mas que parecem alheias ao que se passa ao seu redor, como as de Márcio Bastos, feitas durante a reintegração de posse pela justiça. Participam do evento repórteres fotográficos e fotógrafos amadores, jornalistas que aproveitaram a reportagem pautada para registrar a matéria, o cenário e seus personagens.

