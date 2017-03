Exposição fotográfica ‘Filhos da Amazônia’ é lançada em Manaus

A exposição fotográfica “Filhos da Amazônia”, de categoria newborn (onde o bebê, recém-nascido, é o modelo), foi apresentada ao público e à imprensa, na noite desta sexta-feira (24), durante um coquetel de lançamento no Salão de vidros do Studio 5 – Centro de Convenções, situado na avenida Rodrigo Otávio, bairro Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus. A exposição permanece no local até o dia 2 de abril.

De acordo com a autora do projeto, Juliana Carvalho, o trabalho com temática amazônica é pioneiro no Brasil. “Há quatro anos trabalho com fotografia, mas foi em 2016, a partir da análise de ensaios fotográficos em várias cidades brasileiras, foi que surgiu a ideia de registrar os primeiros dias de vida de um recém-nascido, utilizando um cenário totalmente diferente e ousado, para retratar a cultura cabocla e indígena da região Norte do país”, destacou Juliana.

Ainda de acordo com a fotógrafa, no Amazonas há uma diversidade de lugares que encantam o Brasil e o mundo. “A proposta é apresentar aos olhos de todos, os mistérios e encantos da região amazônica, como o encontro das águas, o Teatro Amazonas, os bois de Parintins, entre outros”, informou.

“Procuramos elaborar e desenvolver o trabalho da melhor maneira possível e, para isto, visitamos esses locais para melhor retratá-los nos ensaios. Adaptamos algumas réplicas, em formato de maquete, fazendo alusão ao bombódromo de Parintins, Teatro Amazonas, Arena da Amazônia, maloca indígena, para tornar ainda mais real cada momento”, enfatizou.

Todo o trabalho é desenvolvido pela equipe da empresa Faz Foto, onde Juliana é proprietária. Além dela, integram a equipe os fotógrafos Wallison Daniel, Caroline Araújo, Caroline Marques e Thaís Araújo.

A exposição ficará aberta para visitação até o dia 2 de abril, das 10h às 22h, no Salão de Vidros do Studio 5. Além do ensaio fotográfico com recém-nascidos, a empresa também realiza cobertura de eventos como casamentos, aniversários, baile de debutante, ensaios sensual, filmagem entre outros.

Após a exposição em Manaus, o projeto contemplará todas as outras regiões do país. Juliana ressalta que o próximo ensaio fotográfico já tem data para ser realizado. “Em 2018, vamos realizar um novo ensaio fotográfico, desta vez com gestantes. Vamos abordar temas do folclore da região amazônica e retratar lendas como a da Yara, boto cor de rosa e curupira”, revelou Juliana Cavalcante.

Reconhecimento

Lara Barbosa, 28, mãe da pequena Alice Barbosa, de 1 ano e 4 meses, eleita mini miss Amazonas Baby em janeiro deste ano, avaliou o trabalho de Juliana como de suma importância para o reconhecimento da cultura amazonense.

“Infelizmente, a Alice não teve condições de fazer o ensaio recém-nascida, pois ela nasceu prematura quando eu estava no oitavo mês de gestação e também não existem muitas opções de ensaios fotográficos para bebês aqui em Manaus. Tivemos conhecimento sobre o trabalho da Faz Foto após o concurso de beleza. Achei magnífico. Todas as fotos do concurso foram feitas com a Juliana e ela tem um cuidado todo especial com as crianças, desde a higienização do espaço até o cuidado e a preocupação com a criança. Ela coloca músicas infantis para deixar os bebês mais a vontade”, revelou.

Durante o evento, outras duas mini misses estiveram presentes. Helena Guimarães, 4, Amazonas Mundo; e Alice Helmer, 5, Amazonas Universo.

Valores

Para quem desejar adquirir o serviço, Juliana explicou que o trabalho está disponível em três pacotes: R$ 890 (básico), R$ 1.300 mil (intermediário) e R$ 2.300 mil (TOP). “No básico, o ensaio tem duração de 1h30, com direito a dez fotos, e acontece em um único cenário. No intermediário são 14 fotos, dois cenários, álbum sanfona mais as fotos digitais. No TOP, o ensaio é completo, em vários cenários, álbum de fotos em tamanho A4, arquivos digitais e o cliente leva ainda uma foto impressa em resolução 1,30cm x 90cm”.

A empresa Faz Foto está localizada na avenida Maneca Marques, em frente ao Mundo Verde, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul. Interessados em solicitar orçamento, podem entrar em contato por meio dos números (92) 3342-9009 e 99320-1622.

Isac Sharlon

EM TEMPO