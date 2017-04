Exposição fotográfica celebra a família em shopping

O sentimento de amor na formação de uma família é o tema da exposição fotográfica que acontecerá no Millennium Shopping, a partir desta quinta-feira (13). Intitulada “Feelings”, a mostra traz o trabalho da fotógrafa mineira residente em Manaus, Jessyca Dias, que retrata casais e gestantes em momentos de leveza, descontração e cheios de sentimentos.

Jessyca conta que farão parte da exposição mais de 50 fotografias realizadas ao longo da sua carreira e que buscou transmitir o sentimento de mulheres gestantes e casais apaixonados. Para ela, o que faz sentido na vida é “sentir os instantes e cada um deles tem seu próprio sabor, aroma e lembrança”.

“Sintam-se em casa e degustem de todo sentimento que lhe é proposto nesta exposição cheia de carinho”, convida a fotógrafa, que começou a exercer a profissão em 2010 e desde então buscou se especializar em fotos de família.

Durante este período, Jessyca conta que já aconteceram diversos fatos curiosos, entre eles, até pedido de casamento durante a sessão de fotos. “É gratificante fazer parte de momentos tão importantes na vida das pessoas”, disse.

Para ela, fotografar é sentimento, o retrato do que as pessoas vivem e querem eternizar. “Vejo nos pequenos detalhes a imensidão de Deus e amo registrar os momentos que ficarão guardados para sempre no coração de tantas pessoas”, destacou a mineira.

Com informações da assessoria