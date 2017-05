Exposição em 3D é atração no Sumaúma nesta quinta-feira

Imagine passear no shopping, de repente, se deparar com um tubarão de boca aberta. Surpreendente e possível com a exposição “Arte Mágica 3D”, que chega ao Sumaúma Park Shopping a partir desta quinta-feira, dia 1º até o dia 30 de junho. A experiência permite que o observador se coloque dentro da cena de uma pintura hiper-realista. A visitação é gratuita e aberta para todas as idades.

A exposição contará com cinco pinturas no chão que utilizam a técnica conhecida como anamorphosis, onde um desenho sobre uma superfície plana possibilita uma visão em três dimensões. Assinada pelo produtor audiovisal colombiano Raul Aldana em parceria com o pintor tcheco Jan Jirovec, a mostra é sucesso no Brasil e em vários países do exterior, inclusive em calçadas de cidades européias. Os artistas possuem vasta experiência em design, modelagem e artes visuais.

No Sumaúma as pinturas em 3D estarão distribuídas em espaços controlados pelo mall, com monitores disponibilizando acessórios, por exemplo, boias, instrumentos musicais, capacetes para que o observador possa vivenciar cada cena. Além do cenário da “Mordida do Tubarão”, o público irá conhecer outras intervenções artísticas em 3D, como, “A última ponte”, que representa uma ponte quebrada com um incêndio abaixo, a “Queda Livre”, o “Voo do Dragão” e a “Cachoeira Musical”. O trabalho possui criatividade e tem apelo na arte contemporânea e na utilização da tecnologia.

Pinturas inéditas que compõem esta exposição foram realizadas em Praga (República Checa), e serão exibidas pela primeira vez na América do Sul, ao mesmo tempo, na Colômbia e no Brasil.

Os criadores da exposição

A exposição foi criada por Raul Aldana da Colombia, produtor dos meios de comunicação audiovisual, com 10 anos de experiência no desenvolvimento e comercialização de exposições internacionais itinerantes, como, “Tesouros, mitos e mistérios das Américas”, uma mostra que percorreu o Brasil e Colômbia entre 2012 e 2015.

O superintendente do Sumaúma, Cláudio Voso, adianta que o lançamento da exposição no shopping, contará com uma participação especial. “O colombiano Raul Aldana já confirmou a presença no lançamento da Arte Mágica 3D, nesta quinta-feira. Ele domina muito a técnica, que é inédita e sucesso em vários países. A partir de uma iniciativa, agregada ao talento do artista, a mostra ganhou o mundo e, nesta semana, estará em Manaus”, disse.

Com informações da assessoria