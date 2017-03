Exposição de fotografia mostra recém-nascidos em temática amazônica

Pela primeira vez, uma exposição fotográfica de newborn – onde o bebê, recém-nascido, é o modelo – vai ser realizada com temática amazônica em Manaus. A partir do próximo sábado (25) até o dia 02 abril, o projeto ‘Filhos da Amazônia’ vai abrir a exposição ao público no Salão de Vidros do Studio 5 – Centro de Convenções, situado na avenida Rodrigo Otávio, bairro Distrito Industrial, Zona Sul.

Segundo a fotógrafa e idealizadora do trabalho, Juliana Cavalcante, a ideia do tema surgiu em 2016, após identificar que as fotos de recém-nascidos eram produzidas no mesmo estilo, em vários estados. Ela contou que, a partir de então, surgiu a necessidade de inovar e aproveitar para divulgar a região por meio da fotografia.

“Nós queríamos aproveitar para mostrar nosso trabalho e nossa cultura. Houve todo um processo criativo, que foi resultando nas ideias do que iríamos abordar. Um exemplo foi como tratar do encontro das águas, que nós acabamos usando química e deu certo. Queremos que todos conheçam nossa terra”, destaca Juliana, explicando que os ensaios oportunizam o uso de elementos que fazem referência à cultura local.

“Na exposição, as pessoas vão ter oportunidade de ver açaí, tapioca e guaraná; os bois Garantido e Caprichoso. Nós fizemos maquetes que representam a Arena da Amazônia e o Teatro Amazonas. Tudo isso vai estar na composição das fotos com os recém-nascidos, além de um texto explicando sobre o elemento”, detalha.

A fotografa trabalha na área há sete anos. Destes, há quatro com newborn. Juliana lembra que foi uma das pioneiras a trabalhar com este segmento na cidade e busca cada vez mais se aperfeiçoar no trabalho.

“Somos uma das duas empresas de Manaus, credenciada na Associação Brasileira de Fotógrafos de Recém-Nascidos (ABFRN). Estamos sempre buscando mais conhecimento, porque vai além da fotografia. Precisamos conhecer a fisiologia do bebê e seus limites. Além disso queremos trazer novidades”, frisa a fotógrafa.

A exposição ficará aberta ao público diariamente, entre 10h e 22h. Quem for ao local e quiser contratar um dos serviços que a empresa de Juliana fornece, vai ter oportunidade de descontos de 30%, além de participar de sorteios.

Manoela Moura

EM TEMPO