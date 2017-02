Exposição de fantasias de luxo dá início à programação de carnaval em shopping

O Shopping Ponta Negra abre, neste sábado (11), a programação dedicada ao carnaval, com a Exposição Fantasias de Luxo, dos artistas José Machado e Júnior Charcha. Ao todo, sete fantasias exclusivas dos carnavalescos estarão expostas até o dia 19 de fevereiro, no piso L2 do centro de compras.

As fantasias exibidas são: “Senhor dos Mares”, “Renascido do fogo”, “Vitória Régia a rainha dos lagos”, “Ponta Negra riquezas naturais”, “Rainha da floresta Amazônica”, “Realeza dos lagos” e “Tributo a Clovis Bornay”.

De acordo com o artista Júnior Charcha, algumas fantasias foram produzidas especialmente para o evento e outras já foram usadas em desfiles das escolas de samba Vitória Régia e Grande Família. Segundo ele, o processo de criação e elaboração das indumentárias pode levar meses. “A fantasia Senhor dos Mares, que foi preparada especialmente para a exposição, demorou seis meses para ficar pronta”, revelou.

Júnior diz que a inspiração para a preparação das peças vem do enredo escolhido pela escola de samba. “A partir daí, nós estudamos, pensamos e criamos a fantasia”, explicou o artista. Júnior atua há 15 anos na elaboração de fantasias de luxo.

Um dos pioneiros nesse segmento, o artista José Machado ou somente Machado como gosta de ser chamado, ressalta que as suas criações surgem instantaneamente e não são colocadas no papel. “Eu vou criando e já fazendo a fantasia”, frisou.

Segundo Machado, o que define uma fantasia de luxo são os materiais utilizados, que muitas vezes são pedrarias, plumas, entre outros itens. Entre os materiais usados nas fantasias expostas no Shopping Ponta Negra estão tecido bordado, cristais, pedrarias, plumas, pena de pavão desidratado, buá de rabo de galo, strass grega e francesa.

Programação – Além da exposição, a programação do Shopping Ponta Negra inclui o aulão de carnaval, dia 18 de fevereiro, especialmente preparado pela Academia Fórmula. Zumba e ritmos diversos darão o tom da festa, que acontecerá a partir das 10h, aberta ao público, na praça central, no piso L1. “Para coroar esse grande evento, teremos a participação, no final do aulão, da escola de samba Grande Família”, anuncia a gerente de Marketing do centro de compras, Karla Henderson.

Para as crianças acontece de 25 a 28 de fevereiro a “Folia no Mall”, com oficinas diversas relacionadas ao tema, sob o comando dos artistas da Companhia Trilhares. As atividades serão realizadas das 17h às 20h, e os pequenos aprenderão a fazer ‘pinturinhas’ artísticas e a confeccionar máscaras da época. “Haverá um Espaço Baby permanente e show musical de colombinas, sempre às 18h30, seguido de fanfarra e cortejo percorrendo os corredores do mall”, adianta Karla. Para entrar na brincadeira, nã ;o é preciso pagar nada. O evento é gratuito. Basta comparecer com animação e disposição.

Será também dedicado às crianças o evento de encerramento da temporada carnavalesca do Shopping Ponta Negra. No dia 27 de fevereiro, às 16 horas, elas terão um típico baile de carnaval infantil, com direito a concurso de fantasias. O acesso ao evento será por meio da troca de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos no shopping.

Com valor a partir de R$ 200, o cliente tem direito a um par de ingressos. Não será obrigatório, mas quem quiser também pode colaborar com entidades de assistência, doando 1 quilo de alimentos não perecíveis, que o shopping fará chegar aos que estejam necessitando.

Com informações da assessoria