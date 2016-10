Exposição coletiva de artes recebe bandas Tucumanus e Infâmia em Presidente Figueiredo

Além da Tucumanus e Infâmia, o evento gratuito terá ainda outras atrações musicais como Bel Martine, Peter Cash e Andrezinho Gama, além de festival de gastronomia, grafite e artesanatos. A exposição coletiva de arte GreenGalhagem acontece, a partir das 14h, no dia 15 próximo, no Green Hostel, em Presidente Figueiredo, a 107km de Manaus. A entrada é franca.

A exposição coletiva vai reunir trabalhos de diversos artistas em grafite e artesanatos da ‘cidade das cachoeiras’ e da capital amazonense, além de um festival de comidas típicas, japonesa como o sushi amazônico, guloseimas caseiras e alimentação veegan.

Ainda na programação do evento, mais música regional com as presenças do músico paraense Bernardo Siqueira e dos DJs Peter Cash, Bel Martine e Andrezinho Gama, esquentando o clima.

O evento tem como objetivo promover o intercâmbio cultural e desenvolver o turismo consciente de proteção ambiental na região, entre Manaus, a Cidade das Cachoeiras e outros municípios próximos.

Com informações da assessoria