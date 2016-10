Exposição apresenta obras inéditas do artista Arnaldo Garcez em Manaus

A partir desta quarta-feira (26), às 19h, o Shopping Ponta Negra será palco da exposição ‘Essência da Cor’ com obras inéditas do artista plástico amazonense Arnaldo Garcez. O pintor é dinâmico e está sempre à procura de novas informações sobre os conceitos artísticos e plástico.

Atualmente, vem desenvolvendo pesquisa com pigmentos naturais e realizando exposições de seus trabalhos em várias cidades do Brasil e exterior. Nesses últimos anos, as obras de Garcez fizeram parte da composição de diversos cenários de novelas.

As telas, que compõem a exposição no Ponta Negra são inspiradas em conflitos atuais e a busca pelo equilíbrio, e trazem pinceladas enérgicas, cores intensas e movimento. A mostra acontecerá até o dia 11 de novembro, com entrada gratuita no studio Galeria, localizada no segundo piso (L2) do centro de compras.

Com informações da assessoria