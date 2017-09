Explosões no sol vão atingir atmosfera e atrapalhar telecomunicações, diz pesquisador

O pesquisador da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Jean Pierre Raulin, professor e pesquisador de Radioastronomia e explosões solares, registrou ações solares pelos instrumentos do Observatório Solar Mackenzie, na sede do centro de Rádio Astronomia e Astrofísica Mackenzie (CRAAM) da Universidade. O instrumento responsável pela detecção é o telescópio solar H-alpha, que marcou um clarão brilhante na região 12673 do astro.

A massa originada das explosões irá viajar pelo meio interplanetário até atingir a Terra uns 2 a 3 dias depois entre os dias 6 e 8 de setembro, quando poderá acontecer efeitos na atmosfera terrestre. A nuvem magnética poderá trazer para o nosso Planeta tempestades geomagnéticas, proporcionando apagões e pertubações nas telecomunicações.

Atividade

O Sol teve um período de atividade importante entre os dias 4 e 5 de setembro de 2017. Isso se deve ao crescimento rápido do tamanho e da complexidade magnética de uma das regiões ativas presentes no disco. Assim, a região numerada 12673 dobrou o seu tamanho nas últimas 24 horas. Como resultado observou-se uma serie de surtos solares.

De acordo com a pesquisa, o primeiro fato ocorreu quando uma grande quantidade de massa solar foi ejetada do disco às19h UT (Tempo Universal) do dia 4 de setembro. Um outro evento maior, oriundo da mesma região ativa solar ocorreu hoje, 05 de setembro, às 17h43 UT, classificado como evento M2 (classificação do satélite GOES).

