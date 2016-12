Explosão em mercado de fogos de artifício mata 16 e fere 60 no México

Uma forte explosão em um mercado de fogos de artifício deixou pelo menos 16 mortos e 60 feridos em Tultepec, no México, na tarde desta terça-feira (20). Além do estabelecimento, várias casas na região ficaram destruídas.

Segundo testemunhas, a explosão em cadeia começou em uma das 300 barracas que vendiam artigos pirotécnicos no mercado de San Pablito, um dos maiores do país e que fica a 49 km da Cidade do México.

Um consumidor testava um morteiro que, fora de controle, atingiu outra barraca, dando início a uma detonação em cadeia. Com o impacto, partes das barracas e outros objetos foram arremessados a metros de distância.

O mercado ficou completamente destruído. A Defesa Civil recomendou aos moradores da região a se retirarem do local, embora alguns tenham voltado para pegar botijões de gás para evitar que suas casas fossem destruídas.

A Cruz Vermelha enviou os feridos para hospitais da cidade e os mais graves para a Cidade do México. A polícia e a Defesa Civil ainda investigam as causas da explosão.

Fundado em 2000, o mercado de fogos de San Pablito era considerado o mais seguro do México. Seus comerciantes previam vender mais de 100 toneladas de fogos entre agosto e dezembro deste ano.

A maioria da pirotecnia foi usada nas festas da Independência, em setembro, nas Posadas -celebração que lembra a viagem de José e Maria antes do nascimento de Jesus-, no Natal e no Ano-Novo.

Embora fosse considerado seguro, ele já passou por três grandes incêndios. Todas suas barracas foram destruídas por explosões às vésperas das festas de Independência de 2005, 2006 e 2007, mas sem deixar mortos.

Após serem adotadas medidas de segurança, como uma separação mínima entre os postos, houve novos acidentes em 2012, deixando um morto e oito feridos, e em março passado, levando à morte de três pessoas.

