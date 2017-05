Explosão em botija de gás deixa quatro pessoas feridas em Manaus

Explosão em uma botija de gás na manhã deste domingo (21), deixou quatro pessoas feridas, entre elas uma criança e dois adolescentes, na avenida Djalma Batista, 121B, Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe atendeu a ocorrência, após receberem a informação de um vazamento de gás em uma residência. Segundo os soldados, o incêndio deixou Aline Pinheiro, de 32 anos, com queimaduras no braço, costas, pé e pernas. Três crianças, sendo dois meninos, um de 12 anos e outro de 14, além de uma menina de 14 anos, tiveram queimaduras no pé, braços e cabelos.

De acordo com o dono da casa, o guardador de carros, Júlio César, sua companheira Aline deu o alerta do vazamento após a porta da cozinha, que estava solta, cair sobre o vasilhame. Com o impacto, o registro do gás se partiu, causando o vazamento. “Coloquei um pano na boca da botija e pedi que um dos meninos trouxesse o alicate para tentar tirar a rosca que ficou na botija. Como ele não achou, saí para buscar o meu, mas em segundos o fogo começou”, disse Júlio Cesar. O homem acredita que as chamas iniciaram quando um dos filhos de Aline ligou um ventilador para dispersar o gás que estava no ambiente. “Bem acima da botija tem uma tomada. Acredito que ele foi ligar o ventilador nela. Deve ter criado uma faísca, incendiando o gás”, completou o guardador. Atendidos pela Serviço Móvel de Urgência, a mulher foi encaminhada ao Hospital 28 de agosto e as crianças ao Hospital da Criança, da Zona Sul.

Bruna Chagas e Raphael Sampaio

EM TEMPO