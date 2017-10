Explosão em Anori: novo boletim informa estado de saúde das vítimas

Novo boletim divulgada na tarde deste domingo (15) pela Secretaria Estadual de Saúde (Susam) informa o estado de saúde das vítimas da explosão de embarcações em Anori, fato ocorrido no início da noite de sexta-feira (13)

De acordo com a Susam, neste domingo, três pessoas continuam internadas. Leandro Albuquerque Momoria, 22 anos, e Benesson Ribeiro de Souza, 25 anos, ambos com queimaduras no corpo, estão no Pronto-Socorro 28 de Agosto, na zona centro-sul. Jaime Viana Xavier, com fratura em um membro inferior, está no PS João Lúcio Machado, na zona leste, referência na rede estadual de saúde em traumatologia.

Jefferson Lomas Marialva, 16 anos e Neilton Santos da Silva, 33 anos, que estavam internados no PS 28 de Agosto com sintomas de intoxicação por inalação de fumaça, tiveram alta na manhã de sábado (14).

Boletim atualizado dos pacientes:

No PS 28 de Agosto

– Leandro Albuquerque Momoria, 22 anos: Internado na UTI do Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), desde sábado (14). Apresenta-se com melhoria clínica, respirando espontaneamente, mantendo pressão arterial na faixa normal sem a necessidade de medicações, iniciando a alimentação oral, com nível de consciência normal.

– Benesson Ribeiro de Souza, 25 anos – Internado na UTI do CTQ, desde sábado (14), em estado grave, respirando com auxílio de aparelhos, sedado levemente, recebendo nutrição enteral e mantendo pressão arterial com a necessidade de medicações.

Pacientes com alta hospitalar:

Jefferson Lomas Marialva, 16 anos – Intoxicação por inalação de fumaça. Paciente teve alta hospitalar no sábado (14) pela manhã.

Neilton Santos da Silva, 33 anos – Intoxicação por inalação de fumaça. Paciente teve alta hospitalar no sábado (14) pela manhã.

No PS João Lúcio Machado

Jaime Viana Xavier– Sofreu fratura exposta da tíbia. Foi avaliado por cirurgião geral e ortopedista, sendo submetido a procedimento cirúrgico ortopédico. Seu estado clínico é estável, lúcido e orientado, em ar ambiente. Segue recebendo cuidados médicos e da enfermagem.

Tainá Benevides

EM TEMPO

