Explosão deixa mortos em metrô de São Petersburgo, na Rússia

Uma explosão no metrô de São Petersburgo, no oeste da Rússia, deixou ao menos dez mortos e 39 feridos nesta segunda-feira (3). O incidente é tratado pelas autoridades como um atentado terrorista.

A explosão ocorreu em torno das 14h45 locais (às 8h45 em Brasília) entre as estações Sennaya Ploschad e Tekhnologitchesky Institut. Um artefato explosivo estava escondido em uma mala e coberto por estilhaços, segundo a imprensa local -técnica utilizada para maximizar o dano ao redor.

A agência de notícias Interfax diz, citando fontes anônimas, que os responsáveis pela explosão foram gravados por câmeras de segurança. Uma bomba foi encontrada e desativada em outra estação, enquanto todas as paradas foram interditadas temporariamente.

O presidente russo, Vladimir Putin, estava em São Petersburgo -a segunda cidade em tamanho na Rússia- e planejava se reunir ali com o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko. Ele foi informado sobre a explosão.

Putin afirmou que ainda é “muito cedo” para determinar o que causou o incidente, mas a ação poderia ser “criminosa ou terrorista”. Ele disse que está em contato com seus serviços de seguranças e ofereceu condolências às famílias das vítimas.

O primeiro-ministro russo, Dmitri Mdvedev, descreveu por sua vez a explosão como “ato terrorista” e prometeu assistência aos feridos.

As autoridades da cidade decretaram três dias de luto a partir de terça-feira (4).

Ferragens

Circulam imagens de destroços em uma plataforma e pessoas deitadas no chão. A porta de um dos vagões está retorcida pelo que parece ser uma explosão, com fumaça dentro do túnel. Em um vídeo, passageiros tentam resgatar vítimas de dentro do trem, entre as ferragens.

A Rússia foi atacada no passado por militantes chechenos. Em 2010, duas mulheres-bomba atingiram o metrô de Moscou, deixando 38 mortos. Havia ameaças de novas ações desses grupos.

Separatistas chechenos serão, portanto, uns dos principais suspeitos, a quem um ataque à antiga capital imperial teria forte simbolismo.

Outros suspeitos são os radicais que viajaram à Síria e ao Iraque para lutar ao lado da organização terrorista Estado Islâmico. Estima-se que sejam mais de 3.500 pessoas, cujo retorno à Rússia oferece um grande desafio para as suas agências de segurança.

Bombardeios russos nos últimos meses garantiram a sobrevivência do regime sírio, em guerra com militantes islamitas, o que poderia ter motivado esse ataque.

Fundada em 1703, São Petersburgo é a segunda maior cidade da Rússia, com 9 milhões de habitantes. Foi capital do Império Russo de 1713 a 1728 e de 1732 a 1918.

O sistema de metrô de São Petersburgo transporta mais de 2 milhões de pessoas ao dia. A explosão, no entanto, ocorreu durante um momento de pouca movimentação.

Diogo Bercito

Folhapress