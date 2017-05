Explosão de gás deixa quatro feridos em Manaus

Explosão em uma botija de gás na manhã deste domingo (21), deixou quatro pessoas feridas, entre elas uma criança e dois adolescentes, na avenida Djalma Batista, 121B, Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe recebeu a informação de um vazamento de gás, porém quando estavam a caminho, teria ocorrido uma explosão, causando incêndio na casa de alvenaria.

Ainda segundo os bombeiros, o incêndio deixou Aline Pinheiro, de 32 anos, com queimaduras no braço, costas, pé e pernas. Três crianças, sendo dois meninos, um de 12 anos e outro de 14, além de uma menina de 14 anos, tiveram queimaduras no pé, braços e cabelos.

Atendidos pela Serviço Móvel de Urgência, a mulher foi encaminhada ao Hospital 28 de agosto e as crianças ao Hospital da Criança, da Zona Sul.

Bruna Chagas

EM TEMPO