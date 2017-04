Botija de gás explode e deixa quatro feridos na compensa 2

Uma botija de gás explodiu na tarde deste sábado(29), no beco Ponce de Leon, no bairro Compensa 2, Zona Oeste de Manaus. De acordo com policiais de plantão da 8º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), quando ocorreu a explosão, quatro pessoas que moravam no local foram tentar apagar o fogo e retirar objetos de dentro de casa, porém acabaram feridas e sendo ajudadas pelos vizinhos.

O Corpo de bombeiros foi acionado, no entanto ao chegar no local, já não havia mais fogo. Logo depois, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência(SAMU) também foi acionado, entretanto as vítimas já tinham sido levadas para o SPA da Compensa.

Segundo Ruy Abrahim, gerente geral do Samu, foram ao todo 4 vítimas, sendo uma com queimadura mais grave e as outras com ferimentos leves. “Neste momento, os feridos estão sendo levadas pelo Samu para Hospital Pronto-Socorro 28 de Agosto”.

Centro de Tratamento de Queimados

Duas das vítimas estão internadas no Hospital 28 de Agosto e o boletim médico informou que Gilmara Rodrigues de Oliveira , de 31 anos, procedente do Joventina Dias trazida pelo Samu, está com queimaduras de 2º graus na face, tórax anterior e membros inferiores e superiores. No momento, a paciente encontra-se estável.

E Werleson silva cruz, de 22 anos, também está com queimadura de 2º grau no tórax anterior e posterior, abdômen e membros inferiores e superiores, vai para o centro cirúrgico.

Segundo a assessoria do Pronto-Socoroo 28 de Agosto, as outras vítimas não deram entrada no hospital.

Bruna Chagas

EM TEMPO