Exploração infantil cresce em apenas 2 anos no AM

O número de crianças e adolescentes amazonenses com faixa etária entre 5 e 10 anos exploradas pelo trabalho infantil cresceu entre os anos de 2013 e 2014. Os dados disponibilizados ontem foram contabilizados pelo Programa de Educação Contra a Exploração do Trabalho da Criança e Adolescente, do Ministério Público do Estado do Ceará (Peteca – MPE/CE), que revela que o Amazonas ocupa a 19ª posição do ranking nacional nesse tipo de crime.

Em 2013, conforme o estudo, 69.292 crianças exerciam atividades laborais, já no ano de 2014 foram registrados 78.999 menores nessas condições, havendo aumento de 20,1%. No Estado, o trabalho na agricultura possui a maior fatia percentual, 46%, seguida das atividades no comércio e em oficinas mecânicas, com 15,9%, e serviços domésticos ocupam a terceira posição no ranking. Ainda de acordo com o estudo, que foi disponibilizado pelo Ministério Público do Trabalho da 11ª Região (MPT – AM/RR), o número de meninas está mais concentrado nas atividades domésticas, já os meninos nas demais funções.

Segundo a titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), a delegada Juliana Tuma, muitas vezes as crianças são recebidas pela delegacia sendo vítimas de maus-tratos ou abandono. “A questão da erradicação da exploração do trabalho infantil é um trabalho que deve ser realizado em conjunto entre vários órgãos que atuam na proteção da criança e do adolescente, além da atuação policial. Nós participamos de fóruns e seminários”, explicou.

Tuma ainda ressalta a importância da sociedade participar de maneira positiva para combater essa prática. “É válido lembrar que a população não dê esmolas para não incentivar ainda mais a exploração”, disse.

Segundo o auditor fiscal da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), Daniel Barreto, no Amazonas o trabalho infantil é muito comum e são feitos trabalhos conjuntos de combate e prevenção. “Infelizmente, no Brasil são muito comuns, tanto na capital quanto no interior, os casos de crianças e adolescentes trabalhando junto a familiares e vizinhos. Existem projetos como o Pequeno Nazareno, que resgatam essas crianças”, comentou.

Projeto social

O Pequeno Nazareno foi fundando em Manaus, em dezembro 2013, pelo casal de missionários Tommaso Lombardi e Elaine Elanide, que trabalham resgatando as crianças das ruas. “Hoje atuamos em cinco eixos: acolhimento e abrigo, abordagem de crianças nos semáforos, a família, a profissionalização, bem como a escolarização desses menores e a sensibilização”.

Bárbara Costa

EM TEMPO