Experiência de amazonenses no exterior gera novos investimentos

Morar e “ganhar a vida” no exterior é um sonho nutrido por muitos amazonenses. No entanto, em Manaus, há um movimento contrário a essa situação. Amazonenses deixam o exterior e trazem a experiência adquirida em outros países para investir na região.

É é o caso da amazonense, Cássia Dantas, 45. Ela morou por 9 anos na Suíça, voltou para Manaus e, no ano de 2015, retornou para o país europeu para aprender mais sobre o ramo com o qual atua hoje em dia. “Meu campo é a culinária árabe. Na Suíça, trabalhava com uma chef de cozinha argentina e comecei a me interessar pelo assunto e, como sempre gostei do sanduíche Kebab, resolvi me especializar”, afirma.

Ainda de acordo com Cássia, que está com um pequeno empreendimento há apenas oito meses, no Vieiralves, na Zona Centro-Sul, o investimento foi de, aproximadamente, R$ 10 mil. “Quando voltei para a Suíça, em 2015, fiquei um ano para aprender mais sobre a culinária árabe, uma área pela qual sempre tive interesse. Além disso, fui para comprar a máquina para a fabricação do sanduíche e demais materiais”, explica.

Por estar há menos de um ano no mercado, Cássia ainda não recebeu total retorno do seu investimento. “Esse período é mais para conhecimento mesmo, para que os nossos clientes possam se adaptar às novidades e voltar com outras pessoas para reforçar a nossa clientela. Até agora, o movimento está bom”, avalia.

Sabores variados

Em seu empreendimento, Cássia trabalha com pães artesanais com sabores e molhos diferenciados. O próprio cliente é quem monta o seu sanduíche, o que, segundo ela, passa a ser um diferencial e também um atrativo em comparação a outros empreendimentos do setor.

Em breve, Cássia pretende trabalhar sob encomenda e até, quem sabe, ter um outro ponto para atender a seus clientes. “O mercado é favorável, pois o pão pode ser utilizado de diferentes formas. Muitas pessoas que frequentam academias, por exemplo, aprovam o nosso sanduíche e voltam com mais clientes”, conta a empresária.

Experiência válida

Para a economista Débora Ferreira, tem se tornado comum as pessoas passarem um tempo em outro país para se especializar em algum segmento. “Antigamente, se concluía o ensino superior e se mudava para outro país por uma curta temporada para adquirir novos conhecimentos. Hoje em dia, pessoas de todas as idades deixam o medo de lado e vão se aperfeiçoar para trabalhar aqui mesmo no Amazonas”, afirma.

Segundo Débora, a experiência é válida desde que a pessoa saia do Estado já sabendo o que vai fazer lá fora e com muito planejamento.

Aprendizado no Japão

No ano de 1991, o atual empresário Paulo Hitotuzi se mudou para o Japão. Na ocasião, ele foi para trabalhar para uma multinacional fabricante de borracha e ficou no país oriental por três anos e seis meses.

Hitotuzi contou que trabalhou em diversos cargos. “Não me ocupei com uma só função. Exerci diferentes atividades em busca de uma melhora financeira. Fui justamente por conta do salário oferecido que, na época, era bastante atrativo”, destaca.

O empresário informou também que quando foi trabalhar na sede da fabricante de borracha foi porque a indústria estava trabalhando de descendentes de japoneses. “Foi uma oportunidade única não apenas para trabalhar, mas também para aprender sobre a culinária japonesa, ramo com o qual trabalho hoje em dia”, revela.

Atualmente, o empresário Paulo Hitotuzi trabalha com uma grande franquia de comida japonesa em Manaus. “Estou com ela há seis anos. Tenho duas unidades instaladas em grandes shoppings da cidade e um bom fluxo”, frisa.

Aposta no ramo imobiliário

Outro que morou fora do país foi o corretor imobiliário Jorge Ayub, 46. Ainda adolescente, em 1991, ele foi para os Estados Unidos e ficou por lá durante oito meses. “Fui mais para estudar. Foi uma oportunidade boa, na qual pude adquirir conhecimentos em diferentes áreas e incrementar o meu currículo”, salienta.

O corretor imobiliário contou, ainda, que nunca deixou de ter um elo com os Estados Unidos. Ele já trabalhou em outros segmentos, como o de importação, por exemplo, mas viu no mercado imobiliário a chance de ter sucesso profissional.

Atualmente, Jorge trabalha com a venda de imóveis localizados em Miami e Orlando. “Fazemos esse intercâmbio comercial e acabamos criando um vínculo muito forte, pois, hoje em dia, há muitos manauenses que compram uma segunda casa nos Estados Unidos, seja para morar ou apenas para ter um segundo investimento”, observa.

De acordo com Jorge, fatores como tempo de voo, distância e clima influenciam quem ainda está na dúvida de morar fora, nem que seja apenas em um curto tempo.

