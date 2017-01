Expectativa é de um 2017 vencedor para o esporte local

Ano novo, novas expectativas. Com o esporte amazonense não é diferente. Para conhecer mais de perto o que podemos esperar de 2017, conversamos com esportistas e clubes para apresentar uma espécie de calendário de expectativas para os próximos 365 dias. No futebol, as meninas do Iranduba continuarão disputando a elite do Campeonato Brasileiro, e Fast, Princesa do Solimões e Nacional representarão o Estado em competições nacionais no naipe masculino. Há boas expectativas no futebol americano, levantamento de peso e também na Stock Car, onde Antônio Pizzonia está garantido.

Completam a lista, o handebol, que conquistou dois títulos regionais para o Amazonas em 2016, basquete, que sediará a Copa Interestadual, pela terceira vez, e o vôlei, que buscará o sonhado bicampeonato da Copa Norte.

Futebol

Fast, Princesa do Solimões e Nacional são os clubes que carregarão o nome do Amazonas em competições interestaduais, em 2017. Rolo Compressor e Tubarão do Norte, campeão e vice amazonense, respectivamente, disputarão a Série D do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Fast e Nacional jogarão, a partir de janeiro, a Copa Verde.

No Iranduba, que disputa o futebol feminino, o investimento está sendo para que a equipe brigue por títulos expressivos em 2017. Na lista de reforços estão a goleira Kemelli, titular da seleção brasileira sub-17, na última Copa do Mundo; as zagueiras Mayara e Thais; a meia Adrielly e a atacante Dany.

“Queríamos, dentro de cinco anos, estar no top 5. As expectativas são muito boas para a disputa do Brasileiro. Os reforços estão chegando para vencer campeonato e não somente participar. Hoje, o Iranduba no futebol feminino é um time grande assim como os demais tradicionais nomes do futebol brasileiro”, disse Lauro Tentardini, diretor de futebol do clube.

No futebol de base, o campeão amazonense de futebol juniores Fast é o único representante do Estado na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2017, que começa agora em janeiro. No grupo 21, os adversários da fase inicial serão Bahia, Trindade-GO e São Bernardo.

Futebol americano

Campeão amazonense, o North Lions quer muito mais que o Manaus Bowl, em 2017. O time lutará pelo título do Torneio Monte Roraima, espécie de Copa Norte da modalidade, que, em abril, reunirá equipes vencedoras de Roraima, Pará e Amazonas. Os “macuxis” do Boa Vista Nordiks e paraenses do Belém Vingadores serão os adversários do North Lions, que buscará o bicampeonato.

“O bicampeonato está mais palpável do que o primeiro título. Em 2017, tem mais eventos a favor. Não será fácil, mas haverá mais chances, não tem a ver com favoritismo, mas este ano nosso planejamento está mais organizado, até porque conseguimos segurar a base campeã do ano anterior”, disse o vice-presidente do Lions, Binho Menezes.

Levantamento de peso

O Amazonas é hoje a terceira maior força no levantamento de peso olímpico do Brasil. Na categoria por equipe, os barés fecharam participação no Brasileiro em terceiro lugar, atrás apenas de Rio de Janeiro e Minas Gerais. O resultado e o status do Amazonas na Confederação Brasileira de Levantamento de Peso (CBLP) garantiu como presente, por parte do Ministério dos Esportes, a estrutura e materiais utilizados no Jogos Rio 2016.

“O ano vai começar ao todo vapor, com a chegada dos alteres e demais ferramentas usadas pelos campeões olímpicos. Isso já é um gás a ser injetado no esporte. O esporte cresceu bastante no Amazonas”, reiterou o presidente da Federação Amazonense de Levantamento de Peso Olímpico (Falpo), Francisco Ventilari.

O campeão brasileiro no masculino peso-pesado (acima de 75 quilos), Alexon Maximiano surge com chance de medalhas em 2017. Ele faturou o título nacional em competição disputada no Rio de Janeiro. Na mesma categoria Malu Murielly conquistou o bronze no feminino. “Vou trabalhar forte para buscar o tão sonhado bicampeonato”, disse Alexon.

Em sua primeira participação em competições fora do Amazonas, a prata da casa do LPO juvenil, Vitor Telles faturou a prata na categoria leve (até 62kg). Na categoria pena (até 53kg), Aline Brito conquistou a medalha de bronze. William Lucas e Karollayne Gomes faturaram o bronze da categoria leve (até 53kg). O quarteto surge como esperanças para a evolução do esporte e chances de medalhas em 2017.

Handebol

Os times feminino e masculino do Adalberto Vale são atualmente campeões da Conferência Norte da Liga Nacional Masculina de Handebol, que substituiu a Copa Amazônica no calendário da Confederação Brasileira de Handebol. O handebol é febre nas escolas da capital e, sem dúvida, é uma das esperanças de pódio em 2017.

“Foi nossa primeira participação na etapa nacional. Queremos chegar, no mínimo, às semifinais em 2017”, planeja o técnico da equipe masculina Auricélio Andrade.

“Estamos planejando melhorar em 2017. Fechamos uma parceria com a Faculdade Maurício de Nassau e estamos tentando uma parceria com o Estado e a prefeitura. Vamos buscar os mesmos resultados de 2016 e melhorar as colocações na Liga Nacional. Para o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, estamos visando chegar entre os finalistas”, reiterou o técnico do time feminino Erinaldo Correia.

Basquete

Já que a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) atravessa uma das maiores crises financeiras e políticas da sua história, os campeonatos nacionais de seleções estaduais de base correm risco de não serem realizados em 2017. Caso o cancelamento seja confirmado, a Federação de Basketball do Amazonas (Febam) reunirá seleções sub-15 e sub-17 de Roraima, Rondônia e Amazonas, em disputa de uma Copa Interestadual para preencher o calendário.

“Temos perspectivas muito boas para 2017. Somente com o investimento nas categorias de base o basquete do Amazonas voltará ao cenário nacional. Caso não aconteçam competições nacionais de base, teremos que reorganizar a Copa Interestadual”, frisou Ali Assi, vice-presidente da Febam.

João Paulo Oliveira

Jornal EM TEMPO