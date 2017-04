Expansão urbana é ameaça frequente aos igarapés

O grande aumento na construção de residências e condomínios multifamiliares em Manaus, ocorrido nos últimos anos, vem provocando novos desafios para os órgãos que fiscalizam o cumprimento das normas no que se refere à rede de esgoto. Os esforços visam impedir que novos lençóis sejam contaminados com o despejo de resíduos, como já ocorreu com igarapés localizados dentro da cidade.

De acordo com a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Amazonas (Arsam), atualmente há 112.452 ligações de esgoto ativas. Desse número, 91,71% são residenciais. Hoje, a capital possui infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto na ordem de 35%, percentual que se aproxima da média nacional, sendo que desse total, apenas 20% são operados pela concessionária Manaus Ambiental e os demais por iniciativa privada.

Mesmo com todo avanço no sistema, ainda hoje, os órgãos reguladores do serviço registram um triste cenário agravante. Segundo a Manaus Ambiental, mais de 50% da população, ou seja, 200 mil pessoas que tem os serviços disponíveis de coleta e tratamento em frente as suas residências não utilizam os mesmos, e seguem jogando seu esgoto nas sarjetas e nas redes de drenagem existentes.

De acordo com a Arsam, a fiscalização da agência é baseada em denúncias, e no ano passado registramos apenas dez reclamações referentes a má prestação de serviços de esgoto, pelos usuários atendidos pela Manaus Ambiental. Já a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), que exerce papel fundamental no licenciamento ambiental dos empreendimentos multifamiliares e comerciais, ressalta que cobra a instalação de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) e a emissão de laudos que comprovem o funcionamento da mesma, em projetos com mais de 40 contribuintes, como determina a Lei Municipal 1.192/2007.

Segundo o órgão, nesse tipo de empreendimento, é obrigatória a instalação de um sistema de tratamento de esgoto de característica doméstica, composto de pré-tratamento, tratamento primário, secundário e desinfecção. Os empreendimentos já instalados deverão adequar-se a um sistema de tratamento de esgoto de características domésticas, que atenda aos parâmetros da legislação em vigor, no prazo de um ano.

É obrigatória a apresentação bimestral dos laudos dos efluentes, de acordo com os parâmetros que o Poder Público Municipal julgar necessário, observados os artigos 15 e 34 da Resolução Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) n° 357, de 17 de março de 2005. O não cumprimento das disposições desta lei implica a negativa de concessão das Licenças Ambientais e Alvarás de Construção pertinentes e/ou suas renovações e outras penalidades, conforme a Lei n° 605, de 24 de julho de 2001.

Mindu sofre com poluição

A realidade de muitos igarapés e a insatisfação da população, mostram que as ações de combate e preservação dos igarapés não tem provocado resultados satisfatórios. Quem um dia já usufruiu dos lençóis como balneários, lamenta pelas contaminações. Exemplo usado pela dona de casa, Edith Farias, 69, é o igarapé do Mindu, que na década de 70 era o local preferido dos manauenses para se refrescar do calor amazônico.

“É muito triste você olhar para o igarapé que um dia serviu para tomar banho e ver que ele foi destruído pela falta de sensibilidade e irresponsabilidade das pessoas que não tem consciência com o meio ambiente e jogam resíduos na água. As empresas só pensam em construir, mas em nenhum momento avaliam a possibilidade de não agredir a natureza com a obra”, frisou.

Dona Edith, também lamenta a contaminação do igarapé da ponte da Bolívia, localizado no Tarumã, Zona Oeste, que passou a ficar poluído no final da década de 80, início de 90. Ela atribui o problema “às construções de casas nesse período, que despejavam os resíduos no lençol por não terem

rede de esgoto”.

Gerson Freitas

EM TEMPO