Expansão comercial valoriza avenida das Torres

A expansão comercial da avenida Governador José Lindoso – conhecida como avenida das Torres – segue a todo vapor, mesmo em tempos de crise econômica.

Os primeiros empresários que começaram a ocupar a área, há 3 anos, já colhem os frutos dos investimentos e outros novos continuam a chegar, apostando no desenvolvimento e valorização do espaço. De acordo com Sindicato dos Corretores de Imóveis do Amazonas (Sindimóveis-AM), em 3 anos, a área teve uma valorização de 140%, saindo de R$ 250 o metro quadrado de terreno limpo em 2013, para R$ 600 até dezembro de 2016.

A presidente do Sindimóveis-AM, Márcia Chagas, informou que o aumento do fluxo da área comercial se dá em virtude do aumento da habitação residencial que começou antes, atraindo assim os empresários. “Naquela área surgem novos condomínios e empreendimentos gerando a necessidade de surgimento de centros comerciais. A continuação da avenida das Flores também dá maior movimento, fazendo os donos de terrenos começarem a construir”, avalia.

Márcia informou ainda que por conta da crise, o preço do metro quadrado para o terreno limpo na área se estagnou em R$ 600, mas assim que o setor se recuperar daqui a no máximo 3 anos, a entidade tem uma expectativa de valorização em até 30%. Márcia estima que se não fosse a recessão econômica, esse valor do metro quadrado estaria em R$ 1,5 mil.

“Tem empresários que estão esperando uma maior proliferação para começar a construir, mas já possuem estabelecimentos, como de autopeças, academia, posto de gasolina, lava a jato, drogarias, peixarias, shoppings, sushis e até concessionárias”, relata a presidente.

A Peixaria Sabor Caseiro foi instalada há poucos meses em um estabelecimento alugado na avenida das Torres. O gerente Alcides Júnior comemora um crescimento astronômico de até 90% nas vendas com a chegada no novo ponto. “O movimento é bom demais na hora do almoço e janta. Nossos clientes antigos da outra unidade vieram para cá e ganhamos novos clientes. A área cresce rapidamente e, com esse aumento, o fluxo de pessoas passou a subir bastante”, declara o gerente.

O grupo de farmácias Farma Bem tem uma unidade na área há mais de um ano. A gerente dessa unidade na avenida das Torres, Michele Evelyne, explicou que a via está bem movimentada graças ao crescimento trazido com mais pessoas morando e os empresários que estão chegando. “Esses fatores atraem mais clientes. Quando era deserto ninguém frequentava, mas agora tem a peixaria, sushi, pizzaria, outros lanches”, detalha.

Michele falou ainda que o melhor horário de movimento continua sendo durante o pico de saídas do trabalho e das escolas. “Durante a manhã é mais tranquilo, mas quando se aproxima do meio dia já dá uma aumentada, mas o maior fluxo mesmo é no fim da tarde quando todos voltam para casa”, diz.

Joandres Xavier

EM TEMPO