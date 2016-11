Exigindo melhorias na saúde, moradores da Vila de Lindóia fazem protesto e bloqueiam rodovia estadual

Um grupo de moradores da vila de Lindóia, situada a 86 quilômetros do município de Itacoatiara (distante 176 quilômetros de Manaus), realizou um protesto na tarde do último domingo (20), cobrando melhorias no serviço de saúde. Eles chegaram a fechar, por meia hora, a rodovia AM-010, causando um grande congestionado na via.

Conforme a Polícia Militar de Itacoatiara, aproximadamente 250 pessoas participaram do ato. Os manifestantes colocaram pneus na avenida e atearam fogo, impedido a passagens de veículos.

De acordo com o tenente Almeida, do 2º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Itacoatiara, os moradores protestaram pela falta de remédio, ambulância e médico no hospital da vila.

Segundo o tenente, os manifestantes relataram que as condições de saúde da comunidade estão precárias.

“Eles estavam protestando por melhorias na saúde da comunidade, pois não tem remédio no hospital e nem médico, além de outras coisas básicas. A população está sofrendo com esse descaso. Os moradores fecharam a rodovia por meia hora e, após conversa com a comandante da PM, eles liberaram a via para os carros passarem. O protesto terminou no início da noite”, relatou o tenente.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Itacoatiara, mas as ligações não foram atendidas.

