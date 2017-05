Exército recruta cães para adestramento gratuito

Cães das raças pastor alemão, pastor belga malinois, doberman e rottweiler, que tenham entre 8 e 24 meses, serão treinados durante sete semanas por militares das Forças Armadas. Os pets servirão de peça principal na formação de novos adestradores.

Podem participar do curso, a ser realizado entre 05 de junho a 21 de julho, policiais militares, civis, oficiais do Exército, Marinha, Aeronáutica e órgãos da segurança pública.

De acordo com o tenente Andrade, do 7º Batalhão de Polícia do Exército, quem não é policial ou agente de segurança poderá participar do Estágio de Adestrador de Cães de Guerra emprestando seu amigo de quatro patas.

“A pessoa vai me ligar e eu farei a ponte entre o policial e o dono do cão que está sendo disponibilizado. O dono não vai participar diretamente, mas além de emprestar o cão para nossos homens, ele ainda vai receber todas as orientações sobre como proceder com o animal durante e depois do treinamento. É um aprendizado”, ressaltou.

O dono não terá gasto nenhum com o curso, mas é preciso seguir algumas regras. O cão deve ter a carteira de vacinação atualizada e assinada por um médico veterinário; deve ter sido submetido ao exame de erliquiose (que identifica a doença do carrapato); estar vermifugado e ter raio-x atual que comprove não ser portador de problemas de articulações.

As inscrições podem ser feitas até 02 de junho (sexta-feira), na base do 7º Batalhão de Polícia do Exército, localizada na avenida São Jorge, nº. 854, bairro Vila da Prata, Zona Oeste, Manaus. O tenente Andrade também se disponibiliza para dar informações pelo número 92 99256-1365.

EM TEMPO