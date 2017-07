Exército, polícia especializada e Seap fazem varredura em centro de detenção

A operação no Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM) iniciou às 6h, com a presença de militares do Exército, grupos especializados da Polícia Militar e Civil, agentes da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), além do apoio do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Eletrobras, Marinha e Aeronáutica.

Uma Coletiva de imprensa sobre Operação Varredura no CDPM está marcada ainda para esta segunda-feira (24), no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), Av. André Araújo, Aleixo

Com informações da assessoria