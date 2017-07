Exército libanês bombardeia jihadistas que tentavam entrar no país

O exército libanês bombardeou em duas ocasiões áreas da região de Arsal – Divulgação

O Exército do Líbano bombardeou neste sábado (22) um grupo de jihadistas que tentava entrar em uma área da região de Arsal, no nordeste e na fronteira com a Síria, onde foi anunciada uma ofensiva pelo grupo xiita Hezbollah, apoiado pelo governo sírio. Nesta sexta-feira (21), o exército libanês bombardeou em duas ocasiões áreas da região de Arsal. As informações são da agência EFE.

Leia também: Força Aérea síria bombardeia terroristas em Aleppo

A emissora de televisão Al Manar, porta-voz do grupo xiita, afirmou que os militares continuam bombardeando de forma intensa as posições jihadistas em Arsal e que vêm ganhando terreno. Além disso, divulgam vídeos, feitos por meio de drones, dos locais que recuperaram.

Meios de comunicação locais asseguraram que o avanço do Hezbollah está acompanhado por bombardeios da aviação síria do outro lado da fronteira.

Apoiado pelo governo sírio, o Hezbollah anunciou ontem o começo de uma ofensiva para “libertar” as montanhas de Arsal, no lado libanês da fronteira, e os montes de Al Qalamun, na parte síria, da presença de “terroristas”. Nessa área opera a Frente da Conquista do Levante (ex-filial síria da Al Qaeda) e o grupo jihadista Estado Islâmico (EI).

Agência Brasil

Com informações da Agência EFE

Leia mais:

Bombardeios em cidade síria controlada pelo Estado Islâmico matam 35 pessoas

Suposto bombardeio de coalizão internacional mata 35 pessoas na Síria

Bombardeios violam trégua e impedem retirada de civis de Aleppo