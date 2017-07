Exército e Polícia vistoriam presídios em Manaus nesta sexta

O balanço da operação e a análise do cenário atual do Sistema Prisional será divulgado nesta tarde | Divulgação

Militares do exército e da Secretaria de Segurança Públicas do Amazonas (SSP), realizam na manhã desta sexta-feira (28), uma operação de varredura e revista no Instituto Penal Antônio Trindade (IPAT) e no Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), ambos localizados no complexo do Km 8 da BR-174.

As ações completam o ciclo de “Operações de Varredura”, com o apoio das Forças Armadas, nas unidades prisionais de Manaus, que iniciaram em janeiro pela Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, desativada em maio deste ano.

Conforme informações de uma fonte policial, alguns materiais proibidos já foram apreendidos dentro das unidades.

O balanço da revista será divulgado às 15h no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), situado na avenida André Araújo, Aleixo, Zona Centro-Sul da cidade.

Em janeiro deste ano, um massacre no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus. Muitas delas foram decapitadas.

