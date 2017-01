Exército e polícia fazem revista no semi-aberto do Compaj

Equipes de militares do Exército Brasileiro (EB) estão auxiliando a Polícia Militar (PM) em uma revista ao sistema semi-aberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), no km 8 da BR-174, onde no dia 1º de janeiro, houve uma rebelião com 56 mortos.

A revista começou as 6h desta terça-feira (10) e é feita com cães farejadores e também detectores de metais do EB.

Segundo uma fonte que participa dessa inspeção, o objetivo é localizar armas que estão escondidas na unidade prisional. “Se você ver naquela foto do dia da rebelião, onde aparece o Garrote (um dos presos líderes da chacina) armado com uma escopeta e os outros presos com mais uma espingarda e duas pistolas; essas armas nunca apareceram. Sabemos que estão escondidas no semi-aberto e vamos encontrá-las”, contou a fonte.

A revista deve levar a manhã toda e o resultado só deve ser divulgado hoje à tarde pela Secretaria de Adminstração Prisional (Seap).

Força Nacional

Os 100 militares da Força Nacional de Segurança (FN) desembarcaram em Manaus, no início da manhã, no aeroporto militar de Ponta Pelada, no Crespo, zona Sul. Eles irão reforçar as ações de segurança iniciadas pelo Governo do Estado na capital amazonense.

Esses militares irão atuar nas ruas da cidade e nos perímetros das unidades prisionais da cidade.

Márcio Azevedo

EM TEMPO