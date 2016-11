Exército do Iraque anuncia reconquista de Nimrud

O Exército do Iraque anunciou a reconquista da cidade histórica de Nimrud, antiga capital assíria que estava sob domínio do grupo Estado Islâmico (EI). As informações são da agência Ansa.

O município fica a poucos quilômetros de Mossul, maior cidade em poder dos extremistas e que é alvo de uma operação das forças iraquianas. “As tropas da Nona Divisão Couraçada libertaram completamente Nimrud e hastearam a bandeira do Iraque nos edifícios públicos”, diz uma nota do Exército.

A cidade havia sido tomada pelo Estado Islâmico em março de 2015 e teve seu milenar patrimônio arqueológico devastado. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) definiu a destruição de Nimrud como “crime de guerra”.

Agência Ansa