Exército destrói centenas de armas apreendidas no Amazonas

Centenas de armas de fogo, simulacros, armas de brinquedo foram destruídas na manhã desta quinta-feira (20), na 2ª Companhia de Suprimento do Exército, localizada no quilômetro 10 da rodovia AM-070, que liga Manaus a Manacapuru.

Segundo o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), 702 unidades foram repassadas para a instituição militar. A seção de fiscalização de produtos controlados foi responsável pelo destino final do material, destruição do material. A ação foi batizada de “Operação Destruição”.

Entre material estavam revólveres, pistolas e escopetas

O material entregue pelo TJAM é proveniente de apreensões realizadas pelas polícias Militar e Civil, em operações e abordagens realizadas durante ações de vigilância. Além das forças estaduais, armas apreendidas por agentes do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) também serão inutilizadas.

“As armas foram conferidas e prensadas, o que chamamos de pré-destruição. E depois são destruídas com fogo”, afirmou um oficial do Exército responsável pelo procedimento.

Após a apreensão, as armas são examinadas e entregues ao TJAM como parte do processo. Elas são registradas, catalogadas

Segundo o TJAM, a entrega e destruição destes materiais são uma determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A entidade orienta aos tribunais que mantenham em seu acervo apenas armas que são peças chaves de investigações ou estejam passando por perícia.

