Exército convida militares americanos para operação inédita na Amazônia

O Exército Brasileiro (EB) convidou as tropas dos Estados Unidos (EUA) para participar de um exercício militar na tríplice fronteira amazônica entre Brasil, Peru e Colômbia, em novembro deste ano. Definida como uma experiência inédita no Brasil, a base internacional temporária será instalada possivelmente no município de Tabatinga (distante a 1.108 km de Manaus).

A Operação América Unida terá a base de comando formada por três países da fronteira e dos Estados Unidos. A base vai abrigar itens de logística como munição. Serão dez dias de simulações militares.

O Exército Brasileiro negou que a atividade será um embrião para uma possível base multinacional na Amazônia. A missão, segundo a Força Armada, é para uma união militar para desenvolver conhecimento, compartilhar experiências e desenvolver confiança entre os países.

De acordo com o EB, as metas da operação é aumentar a “capacidade de pronta resposta multinacional, sobretudo nos campos da logística humanitária e apoio ao enfrentamento de ilícitos transnacionais”.

