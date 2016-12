Exército brasileiro conquista o DCD Awards Brazil 2016

O Exército Brasileiro foi o grande premiado do Datacenter Dynamics Awards Brazil 2016. Com o Projeto Amazônia Conectada, conquistou o prêmio na categoria “Melhor Projeto para Prestação de Serviço Digital no Setor Público”. Patrocinada pela Sodalita, esta categoria premiou a Telebras em 2015, pelo desempenho da empresa na transmissão de imagens em alta definição dos jogos da Copa do Mundo Fifa 2014.

O DCD Awards faz parte de uma série global de premiação e pelo sexto ano foi realizado no Brasil. A intenção é reconhecer projetos inovadores voltados para data center. Nesta edição, centenas de projetos de todo o país buscaram por este reconhecimento. Desses, apenas oito foram premiados, o Amazônia Conectada é um deles. Confira abaixo os detalhes do projeto.

Projeto

Liderado pelo Exército Brasileiro, o Programa Amazônia Conectada foi lançado em 2014, com a proposta de levar 7 mil quilômetros de infovias fluviais. Dois anos após o início, o projeto vem avançando e transformando a realidade da população da localidade.O Programa Amazônia Conectada possui cinco projetos, com foco na implantação de uma infraestrutura de telecomunicações na Amazônia, através da construção de infovias nos rios da região.

O major Luciano Sales, coordenador do Programa Amazônia Conectada, conta que na Amazônia não havia infraestrutura disponível para que serviços comuns, como internet e telefonia celular fossem prestados.

“Nos municípios que possuíam alguma infraestrutura de telecomunicações, acabavam sendo utilizados links de comunicação via satélite, que possuem as seguintes desvantagens: custo mensal muito alto, largura de banda limitada e a latência do link via satélite prejudicava o funcionamento dos sistemas corporativos. Para superar a ausência de infraestrutura de telecomunicações, foi idealizado o Programa Amazônia Conectada, com a proposta de realizar a conexão dos municípios isolados da Amazônia através de fibra ótica”, conta.

Uma vez que não há posteamento na floresta, optou-se pelo lançamento de uma rede de fibra ótica nos leitos dos rios, visto que os caminhos hidroviários são as estradas naturais da região. Segundo o major, uma rota de cabo ao longo do leito do rio causa danos ao ambiente muito menores do que a construção de uma estrada, que cortaria a floresta tropical, causando danos ambientais significativos.

Metas do Projeto

De novembro de 2014 (início oficial do Programa) até o momento, o Programa cumpriu com os seguintes objetivos:

– Implantação de um rede em anel, no Rio Negro, para aumentar a disponibilidade da Rede Metropolitana da Manaus

– Implantação da rede que conecta as cidades de Coari e Tefé (250 km de cabos óticos)

– Implantação da rede que conecta Manaus a Iranduba

– Expansão da Rede Metropolitana de Manaus, conectando áreas isoladas da Marinha e Aeronáutica

– Implantação de Rede Metropolitana em Tefé para conectar órgãos públicos, Universidades e escolas

